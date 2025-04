FOOT-BFA-EGY-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: Le Burkina Faso 1er pays qualifié pour les 1/4 de finale et le mondial en bonus

Casablanca, 3 avr. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso se sont qualifiés jeudi pour les 1/4 de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football de leur catégorie (CAN U17) après leur victoire de 2 buts à 1 sur les jeunes Pharaons d’Egypte au stade Laarbi Zaouli de Casablanca (Maroc).

Issouf Bara (41e) et le sériale buteur des Etalons cadets Ashsaraf Loukman Tapsoba (69e) ont été les bourreaux des Pharaons qui ont propulsé l’équipe burkinabè en quart de finale de la CAN des cadets. Les jeunes Pharaons ont résisté tant bien que mal aux assauts répétés des Burkinabè avant de plier l’échine.

Issouf Barra aurait pu ouvrir le score plutôt, lorsqu’il a balayé toute la défense égyptienne avant de buter sur le gardien dans les 5,5m. Les Etalons cadets ont continué a imprimer leur rythme pour trouver le chemin des filets avant la pause, grâce à Issouf Barra qui a repris un ballon repoussé par le gardien de but égyptien (41e).

Les choses se sont compliquées pour l’Egypte au retour des vestiaires car les jeunes Etalons ont maintenu le cap de la domination territoriale. Loukman Ashsaraf Tapsoba est sortie de son mutisme pour doubler la mise, son 3e but dans la compétition.

Les Pharaons ont fini par sonner la révolte dans les 20 dernières minutes du match. C’est d’abord le capitaine des U17 burkinabè Fadil Barro qui a sauvé les meubles sur un corner égyptien joué à la Reimoise (74e) avant la réduction du score de Belal Attia (77e).

Les poulains d’Oscar Barro avaient promis ce cadeau de qualification au peuple burkinabè et pour le capitaine Fadila Barro « nous tenons toujours promesse. Nous faisons ce qu’on dit. » La suite, « on va aller chercher le titre », a-t-il ajouté.

Pour le coach burkinabè Barro, cette victoire et cette qualification étaient le scénario prévu. « Nous respectons les autres pays du groupe B mais le Burkina Faso est une grande nation de football et la réalité est là sur le terrain ».

Avec cette victoire, les Etalons s’emparent de la première place du groupe B avec 6 points (+2) suivi de l’Afrique du sud (4 pts+1) qui a concédé le nul face au Cameroun (0-0). Les Iionceaux du Cameroun sont 3e avec 1 point (-1). l’Egypte ferme la marge avec 0 point (-2).

Le Burkina Faso joue son 3e et dernier match de poule le dimanche prochain face à l’Afrique du sud pour la première place pendant que le Cameroun et l’Egypte s’affronteront dans le duel des mal-classés.

Fiche technique du match Egypte # Burkina Faso

Jeudi 3 avril 2025, stade Laarbi Zaouli de Casablanca

Poule B CAN U17

Pelouse: bonne

Temps: ensoleillé mais frais

Spectateurs: 1500 environ

Arbitres: Brighton Chimene (Zimbabwé), assisté de Didier Ishimwe (Rwanda) et de Tabara Mbodji (Sénégal). 4e arbitre: Keren Yocette (Seychelles)

Arbitres VAR: Abdalaziz Yasir Yasir Ahmed Abdalaziz (Soudan), assisté de Babacar Sarr (Mauritanie)

Commissaire: Abdoulaye Sow (Sénégal)

Coordinateur général: Mohamed Jiddou (Mauritanie)

Avertissements:

Burkina Faso: Fadil Barro (45+2), Abdoul Ouédraogo (89e)

Egypte: Adam Mohamed (27e), Adham Elzayed (55e)

Exclusions:

Burkina Faso: Néant

Cameroun: Néant

Buts:

Burkina Faso : Issouf Dabo (41e), Ashsaraf Tapsoba (69e)

Egypte: Belal Attia (77e)

Les équipes

Burkina Faso: Prince Ouédraogo-Mikael Coulibaly, Issouf Dabo, Fadil Barro (cap), Abdoul Ouédraogo-Mohamed Fofana (puis Adesina Ramanou, 80e), Mohamed Sako-Issouf Barra (puis Bilhack Konaté, 84e), Alassane Bagayogo, Abdoulaye Latif Diaby, Ashsaraf Tapsoba. Coach: Oscar Barro

Egypte: Yassin Elbaaly-Amza Anwar, Adham Elsayed, Adam Mohamed, Omar Ali (puis Ziad Ayoub, 90e)-Belal Attia (cap), Omar Abdelaziz Eladawy (puis Youssef Bacran, 45e) , Mohamed Ibrahim-Hamza Abdelkerem (puis Abdelaziz Elzoghby, 62e), Ibrahim Atta (puis Mohamed Shehata, 45e), Anas Emam. Coach: Ahmed Abdou Abdelaziz Abdalla

Agence d’information du Burkina

as/ata