Confédération des Etats du Sahel et Fédération de Russie: nouveau partenariat institué entre deux entités

Moscou, le 03 avril 2025

Les ministres des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et de l’AES ont tenu une séance de travail ce 03 avril à Moscou.

Principal objectif de cette consultation diplomatique, formaliser et raffermir les relations de coopération entre la Fédération de Russie et la Confédération des Etats du Sahel, au delà des relations bilatérales qui existent entre ce pays et ceux de l’AES.

Après environ 1h30 d’échanges, les deux parties ont pu poser les jalons d’un partenariat plus dynamique, stratégique et sincère dans les domaines d’intérêt commun, à commencer par la question sécuritaire.

Dans une vision concertée, les trois Chefs de diplomatie de l’AES ont indiqué que la lutte contre le terrorisme est le principal domaine dans lequel l’AES en tant qu’entité veut collaborer avec la Fédération de Russie.

Cela se fera notamment à travers la mise en place de la Force Unifiée, avec comme attentes des facilités d’acquisition d’équipements de guerre et un accompagnement technique pour la formation des forces combattantes de l’espace confédéral.

Hormis la question sécuritaire, la Confédération AES et la Fédération russe veulent désormais une coopération dynamique dans les domaines de la diplomatie à travers une convergence de vues dans les instances internationales, ainsi que dans les domaines de l’économie, de l’énergie nucléaire, de l’enseignement supérieur, des transports, du commerce des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication, des médias etc.

A l’issue de la séance de travail, les deux parties ont confié à la presse qu’elles ont eu des échanges fructueux, qui ont permis de poser les bases d’un partenariat stratégique, pragmatique, dynamique et solidaire dans tous les domaines d’intérêt, conformément à la vision éclairée de Leurs Excellences Vladimir POUTINE, le Capitaine Ibrahim TRAORE, le Général d’Armée Assimi GOITA et le Général d’Amée Abdourahamane TIANI.

Selon le Chef de la diplomatie russe SEM Sergueï LAVROV, son pays adhère entièrement à ce nouveau format de coopération et est prêt à contribuer à la Force Unifiée de l’AES et à développer des partenariats dans les autres domaines.

Du côté de la délégation de l’AES c’est une totale satisfaction qui se dégage également à l’issue de la rencontre.

<< La Russie est un allié sincère qui partage la même vision que nous et qui a été le premier à reconnaître et féliciter l’AES des les premières heures de sa création>>, se réjouit SEM Abdoulaye DIOP porte parole de la délégation de l’AES, qui ajoute que la Russie et l’AES ont une vision commune de la lutte contre le terrorisme qui est la principale préoccupation commune aux pays de l’AES.

Pour la suite à donner à cette coopération naissante, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur dira <<qu’ il s’agira de travailler à consolider la structuration de l’AES dans le cadre de cette nouvelle forme de coopération avec la Fédération de Russie, en plus des résultats probants qui ont été. engrangés jusque-là dans le cadre bilatéral.

Il indique également que <<la lecture qui consistait à voir chaque pays avec son potentiel, prend de la valeur ajoutée avec ce nouveau type de partenariat>>.

En perspectives, les deux parties s’accordent pour institutionnaliser ce cadre de concertation et à l’organiser de façon alternée dans un pays de l’AES et en Fédération de Russie.

En attendant, les pays de l’AES ont traduit leur gratitude à la Fédération de Russie pour l’initiative de cette rencontre qui a connu un franc succès, et pour le soutien et l’accompagnement que ce pays leur apportent pendant les moments difficiles.

Les deux parties ont affiché leur optimisme quant à la fin du terrorisme au Sahel et un avenir plus radieux et prometteur pour les peuples de cet espace.

Un communiqué conjoint a sanctionné cette première rencontre entre l’entité AES et la Fédération de Russie.

DCRP/MAECR-BE