OUAGA – SOLENZO – PDI

PDI de Solenzo : « nous sommes enfin en sécurité »

Ouagadougou, 02 avril 2025 (AIB) – Libérées des mains des terroristes à Solenzo en mars 2025 par les Forces de défense et de sécurité (FDS), 318 personnes, composées majoritairement de femmes et d’enfants, bénéficient d’une prise en charge complète à Ouagadougou.

Reconnaissantes envers les autorités burkinabè, elles expriment leur soulagement et leur espoir de reconstruire une nouvelle vie dans un environnement sécurisé.

L’ambiance est détendue et sereine sur le site d’hébergement des rescapés de Solenzo. À l’intérieur, des enfants jouent, des femmes s’affairent à la préparation des repas, tandis que d’autres personnes se reposent à l’ombre des arbres ou sous les halls des bâtiments.

Pour beaucoup, Solenzo reste un souvenir douloureux et un retour est inenvisageable. « Nous n’avons pas envie de repartir. Nous demandons à être installés ailleurs. Nous souhaitons aussi que nos familles sachent que nous sommes en vie et bien traités », a déclaré Ali Diakité, âgé de 60 ans.

La peur et l’angoisse ressenties lors de leur évacuation vers Ouagadougou ont laissé place à un sentiment de soulagement et d’espoir, loin du crépitement des armes et des exactions des terroristes. « Personne ne nous dérange ici. Nous étions inquiets au moment de l’embarquement, mais lorsque nous avons compris que nous allions à Ouagadougou, ce fut un immense soulagement. Nous remercions les autorités qui nous ont sauvés et qui veillent sur nous », a-t-il ajouté.

Les occupants du site expriment leur satisfaction et leur reconnaissance envers les autorités, qui assurent un suivi attentif à leur situation. Leur prise en charge est complète : soins médicaux, alimentation et soutien psychologique.

Moussa, arrivé en détresse avec deux femmes malades, se dit désormais soulagé, car elles ont retrouvé la santé. « Ici, nous vivons dans de bonnes conditions, nous sommes nourris et soignés. Nous ne souffrons de rien », a-t-il témoigné, saluant le travail des FDS qui les ont délivrés.

Djénéba salue le professionnalisme et le courage des forces de sécurité. « Nous n’avons subi aucune violence », confie-t-elle, encore marquée par le chaos provoqué par l’arrivée des FDS pour les secourir. Elle raconte comment la vie reprend son cours, avec notamment l’apprentissage de nouvelles connaissances, comme l’hygiène. « On nous a donné des vêtements et des pagnes », se réjouit-elle.

« Avant, on nous distribuait des rations alimentaires sous forme de kits, mais aujourd’hui, nous préparons nous-mêmes nos repas », confie une autre femme.

La prise en charge des 318 personnes dont 20 hommes, 66 femmes et 232 enfants arrivées par vagues dans la capitale leur a permis de surmonter leur traumatisme et de s’adapter progressivement à leur nouvelle vie.

« Beaucoup étaient stressés et malades, mais grâce à l’appui du ministère de la Santé et de celui en charge de la solidarité, ces personnes vulnérables ont reçu le réconfort nécessaire », a indiqué Drissa Tou, Directeur régional de l’Action humanitaire du Centre. L’accompagnement psychologique, qui a été holistique, a permis d’apaiser et de rassurer de nombreuses personnes.

Le directeur a également révélé que des séances d’entretien individuel, des discussions de groupe et des sensibilisations ont facilité la réunification de 17 personnes. Des femmes ont retrouvé leurs époux ou leurs enfants, et des enfants ont pu être réunis avec leurs pères, oncles ou tantes. « Bref, des familles ont été reconstituées », a-t-il expliqué.

« Nous poursuivons cet accompagnement en créant des espaces sûrs où chaque groupe (enfants, jeunes, femmes ou hommes) peut s’exprimer librement », a rassuré M. Tou.

Il a par ailleurs souligné que la réinsertion sociale de ces personnes est une priorité pour les autorités. C’est pourquoi des ateliers de formation aux métiers sont envisagés, afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences.

Selon Antoinette Ouédraogo/Zoma, responsable du centre visité par l’AIB, les personnes déplacées ont repris confiance et n’hésitent plus à solliciter l’administration pour leurs besoins. « Elles se sentent chez elles », a-t-elle affirmé. Elle ajoute que l’intégration a été rapide grâce aux initiatives mises en place : « Maintenant, on entend des discussions et des échanges partout. »

En rappel, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont repoussé une attaque contre leur poste avancé le 10 mars 2025. Lors de leur progression, ils ont découvert, dans une forêt, des familles composées de femmes, d’enfants et de personnes âgées, utilisées par les terroristes comme boucliers humains.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata

Ndlr : les noms utilisés dans le texte sont des noms d’emprunt.