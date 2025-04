Burkina-Lutte-Cybercriminalité

Burkina/Cybercriminalité : La BCLCC enregistre des plaintes d’un préjudice de 5 milliards FCFA de 2020 à 2024

Ouagadougou, 3 avr. 2025 (AIB) – La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a enregistré de 2020 à 2024 plus de 13 milles plaintes toutes infractions confondues, pour un préjudice de plus de 5 milliards de francs CFA, a indiqué jeudi le responsable de communication de ladite brigade, Guesrima Aimé Ouédraogo.

« De 2020 à 2024, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a enregistré 13 432 plaintes toutes infractions confondues avec un préjudice plus de 5 milliards de francs CFA », a déclaré le chargé de communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), Guesrima Aimé Ouédraogo.

Le responsable de la communication de la BCLCC s’exprimait jeudi lors de la première édition du forum des nouveaux médias à Ouagadougou.

Selon M. Ouédraogo, ces plaintes sont liées au piratage de compte, au piratage de pages Facebook et à l’usurpation d’identités.

Elles ont également concerné les escroqueries via les technologies de l’information et de la communication, les diffamations et les injures publiques.

De son avis, 221 personnes ou présumés auteurs d’infractions ont été arrêtés et déférées devant les juridictions à la suite de ces plaintes.

Ces individus malveillants causent de nombreux désagréments à leurs victimes aussi bien sur leur réputation que la crédibilité de leurs plateformes, a déploré le chargé de la communication.

Pour se prémunir contre ces cybers attaques, M. Ouédraogo a invité les utilisateurs des plateformes numériques et des données à caractère personnelle ou autres à mieux sécuriser leurs données par l’utilisation des mots de passe fiables et de pares feux.

Selon lui, les services de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité sont gratuits et libres d’accès par tous les citoyens.

D’où son appel à l’ensemble des citoyens à saisir sa structure pour le besoin de protection des données ou en cas d’attaques, pour récupérer ses données ou plateformes.

Créer le 14 février 2020, la BCLCC a pour mission principale de lutter contre les actes de cybercriminalité sur l’étendue du territoire nationale.

Agence d’information du Burkina

