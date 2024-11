Burkina-Création-Agence-Tourisme

Tourisme : Le Burkina crée une agence de promotion du tourisme en vue de redynamiser le secteur

Ouagadougou, 6 nov. 2024 (AIB)- Le conseil des ministres a adopté mercredi le décret portant création de l’Agence nationale de promotion du tourisme (Faso Tourisme) en remplacement de l’Office national du tourisme burkinabè (ONTB) en vue de donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme burkinabè.

Selon le Porte-parole du gouvernement, le ministre chargé de la culture et du tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ce nouveau décret prévoit plusieurs innovations qui vont permettre à la l’agence de bien mener ses missions.

« Il s’agit, entre autres, de la reconfiguration du conseil d’administration pour prendre en compte les organisations professionnelles du tourisme et de l’élargissement des attributions de l’agence pour une promotion plus accrue du tourisme interne », a indiqué le ministre d’Etat.

L’agence disposera d’un conseil de la promotion du tourisme qui est un organe consultatif chargé d’émettre des avis sur la stratégie de promotion du tourisme externe et interne et le développement de l’image de marque de la destination Burkina Faso, a fait savoir Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata