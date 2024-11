Retrouvailles Réo : L’édition 2024 a refermé ses portes après 96 heures activités

Réo, (AIB)- La place de la nation de Réo, capitale du Sanguié, a vibré du jeudi 31 octobre au 3 novembre 2024, au rythme des activités des 96 heures des 14e édition du festival les « Retrouvailles de Réo », Sous le haut patronage du ministre d’État, Rimtaalba Jean Emmanuel Ouédraogo et du patronage du ministre de l’Energie,Yacouba Zabré Gouba.C’est tardivement dans la nuit de ce dimanche 3 novembre que les lampions se sont éteints sur la 14e édition du festival « des Retrouvailles Réo ».selon les organisateurs, l’édition de 2024 a tenu toutes ses promesses.

Les activités programmées se sont déroulées sous de bons auspices : une conférence publique sur le thème « Désinformation et cohésion sociale : Rôle et responsabilité du monde éducatif et estudiantin », une foire de produits consommables et non consommables, un espace récréatif où se sont succédé une quarantaine d’artistes dont Kayawoto, Tanya, le groupe Banou, ont-ils soutenu.La parenté à plaisanterie, un pan de la culture burkinabè a été valorisée à ce festival avec la participation de la communauté Bissa venue de Zabré dans le Boulgou. Au-delà de ces activités intra-muros, les organisateurs du festival ont remis des vivres à l’orphelinat et aux VDP, du matériel informatique à la brigade de gendarmerie de Réo.

L’occasion a été également saisi pour poser la première pierre du mur de clôture le lycée provincial de Réo, acquis grâce au projet « Une brique pour le lycée provincial de Réo ». Les organisateurs ont été félicités par les parrains regroupés dans un club en vue de faire du festival une vitrine au service du développement de la province.

Agence d’information du Burkina