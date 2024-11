Burkina-Sport-Faso-Tour-Maroc-Réception-Ambassadeur

Tour du Faso 2024 : Les cyclistes marocains vainqueurs du maillot jaune reçus par l’Ambassadeur du Maroc au Burkina

Ouagadougou, 6 nov. 2024 (AIB)-L’Ambassadeur du Maroc au Burkina Faso Youssef Slaoui a donné ce mardi, une réception, à la Résidence du Royaume en l’honneur de la délégation de la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme (FRMC), à l’issue de sa brillante participation à la 35ème édition du Tour International du Faso.

A cette occasion, le Maillot Jaune de la 35ème édition du Tour, remporté par le champion Mouhcine EL Kouraji a été présenté à M. l’Ambassadeur, qui a magnifié cette victoire et félicité l’ensemble de l’équipe pour cette performance.

L’Ambassadeur Slaoui a salué la ferme volonté des autorités du Burkina Faso à œuvrer au développement du secteur des sports favorisant l’organisation des événements sportifs d’envergure.

Par ailleurs, il a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux organisateurs pour l’accueil et les marques d’attention et d’hospitalité prodiguées à l’équipe marocaine.

Le maillot jaune de leader du Tour du Faso 2024 a été remporté par le Marocain Mouhcine EL Kouraji devant ses compatriotes Driss El Alouani (30 secondes) et Adil El Arbaoui (37 secondes).

Mouhcine EL Kouraji qui a succédé au Burkinabè Paul Daumont vainqueur l’année dernière, a bouclé les 1188,93 km de course en 27 h 28mn 21 secondes. Le Tour international du Faso s’est couru du 25 octobre au 3 novembre en 10 étapes.

Agence d’information du Burkina

WIS