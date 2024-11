CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-FBC-FASO-TOUR2024

Tour du Faso 2024 : « il y a la vie au Burkina Faso », (ministre en charge des sports)

Ouagadougou, 3 nov. 2024 (AIB) – Le ministre en charge des sports Roland Somda a déclaré dimanche à Ouagadougou à l’issue du 35e Tour du Faso réussi, que « il y a la vie au Burkina Faso ».

« Il y a la vie au Burkina Faso. On peut mener tranquillement et paisiblement ses activités au Burkina Faso malgré les brebis galeuses qui veulent troubler notre quiétude », a déclaré le ministre des sports, de l’emploi et de la jeunesse Roland Somda qui faisait un bref bilan à l’issue de la 10e et dernière étape du Tour du Faso sur l’Avenue Thomas Sankara.

Pour lui « avec la contribution de nos FDS, ça sera bientôt un mauvais souvenir et nous pourrons aller à travers toutes les régions du Burkina Faso pour manifester ce sport ».

Il a indiqué qu’il n’y a eu « que de moments forts qui ont entourés cette 35e édition. Il y a eu 9 pays venus de l’extérieur pour se joindre au Burkina Faso pour parcourir 10 régions sur 13 que compte le pays et ça c’est un message très fort ».

Le ministre Somda a fait savoir que le niveau de ce Tour du Faso était « très élevé (vitesse moyenne entre 39 et 45 km/h) et toutes ces performances sont à inscrire à l’actif des plus hautes autorités qui ont instruit et donné les moyens nécessaires pour organiser ce tour et qui nous ont fait l’honneur d’être présent à cette dernière étape, j’ai nommé Son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat du Burkina Faso ».

Il a également « saluer les performances des coureurs qui, durant toutes les étapes, ont servi un spectacle de haut niveau à ce public burkinabè sorti massivement. Merci à ce peuple résilient du Burkina Faso qui s’est mobilisé pour faire de l’événement une réussite ».

Les FDS qui ont maitrisé de mains de maître la sécurité de la compétition, ont également reçu des félicitations du patron du département des sports.

Le ministre en charge des sports qui a réagi par rapport à la suspension du Tour du Faso par l’Union cycliste internationale (UCI) a dit que « le Tour du Faso a existé et se déroulait bien. Le Tour du Faso à son origine est une initiative des autorités du Faso pour le Faso et pour les amis du Faso. L’UCI s’est retirée, les amis du Burkina Faso sont restés et le Tour s’est bien déroulé. Je dois féliciter les commissaires locaux qui ont pris immédiatement la relève. C’est pour dire que nous avons les compétences pour organiser le Tour du Faso car comme son nom l’indique c’est pour le Faso, c’est pour les amis du Faso et nous allons nous donner les moyens pour une 36e édition mieux réussie ».

Agence d’information du Burkina

as/ata