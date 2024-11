CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-FBC-FASO-TOUR2024

Ouagadougou, 3 nov. 2024 (AIB) – Le sprinter malien Tiémoko Diamouténé a remporté dimanche la 10e et dernière étape du Tour du Faso entre Boussé et Ouagadougou (119,8km avec critérium), mais le maillot jaune de leader le plus convoité de la compétition reste sur les épaules du Marocain El Kouraji Mohcine.

Le vainqueur de l’étape Tiémoko Diamouténé a parcouru les 119,800km en 2h 49mn 02 secondes, soit une vitesse moyenne de 42,524 km/h devant le Néerlandais Tom Wijfje et le Burkinabè Daouda Congo. C’est la première fois de l’histoire du Tour du Faso qu’un Malien remporte une étape.

Le Malien Diamouténé n’était donc pas favori depuis le top de départ de l’étape à Boussé, toutes les tentatives d’échappées ayant été annulées. Le Malien Yaya Diallo était le plus en vu depuis la première étape.

A l’amorce du Rond-point de la jeunesse de Tampouy et après que le premier sprint intermédiaire de Barma ait été remporté par le Camerounais Steeve Ngueguim Auriol, 5 coureurs sont sortis du peloton dont le Camerounais Michel Boris Tientcheu, les Burkinabè Bassirou Monean et Salif Yarbanga, les Malien Tiémoko Diamouténé et Tiémoko Diallo et ont creusé un écart de 56 secondes d’avec le peloton.

C’est en ce moment que le coureur malien Diamouténé se décide d’attaquer. Il remporte le 2e sprint intermédiaire devant la maison du peuple suivi du Burkinabè Wahabou Bouda et du Camerounais Michel Boris Tientcheu.

Les fuyards accélèrent et le peloton craque, profitant aux hommes de tête de prendre le large avec maintenant 2mn 46 secondes d’avance sur le peloton. Les Marocains, groupe maillot jaune, ne réagissent pas, eux qui surveillent de près le Camerounais Abossolo Clovis Kamzong (2mn 42 secondes du maillot jaune) et le Burkinabè Bamassi Soulama (3mn 19 secondes du maillot jaune), les plus dangereux.

Le dernier point chaud de l’étape a été remporté par le Néerlandais Tom Wijfje, suivi des Burkinabè Harouna Ilboudo et Soumaila Ilboudo. Les 5 coureurs de tête sont à 1 tour de piste de l’arrivée finale. Il s’agit du Béninois Ricardo Sodgede, du Burkinabè Daouda Congo, du Camerounais Fabrice Chofor, du Malien Tiémoko Diamouténé et du Néerlandais Tom Wijfje.

Tous s’apprêtent pour le sprint final et c’est le Malien Tiémoko Diamouténé qui aura le dernier mot devant le Néerlandais Tom Wijfje.

Le maillot jaune de leader ne change pas de porteur. Il reste sur les épaules du Marocain El Kouraji Mohcine devant ses compatriotes El Alouani Driss (30 secondes) et El Arbaoui Adil (37 secondes). Le Camerounais Clovis Kamzong est à 2mn 27 secondes de la tunique jaune pendant que le Burkinabè Bamassi Soulama classé 5e au général, compte 3mn 19 secondes de retard.

El Kouraji Mohcine qui succède au Burkinabè Paul Daumont vainqueur l’année dernière, a bouclé les 1188,93 km de course en 27h 28mn 21 secondes. Le Tour international du Faso s’est couru du 25 octobre au 3 novembre en 10 étapes.

Le maillot vert aux points, 2e maillot le plus recherché après le jaune, a été remporté par le Russe Anton Popov. Celui des sprints intermédiaires est également revenu à un Russe, Stash Mamyr.

Selon le ministre en charge des sports Roland Somda « le Maroc a marqué la différence depuis la première étape. Il l’a conservé sur toutes les étapes. Le Burkina Faso a remporté une étape, celle de Bobo. Au bilan il n’y a pas de perdant. Le Maroc a remporté le maillot jaune certes, le prix du fair-play aussi, mais aucune équipe n’a démérité. Tous les pays participants ont gagné. C’est le sport qui a gagné. C’est la cohésion qui a gagné. Si nous avons connu autant de participation, cela nous rappelle le caractère fédérateur du sport et particulièrement du cyclisme qui a mobilisé au Burkina Faso des pays étrangers qui sont venus et qui ont constaté qu’il fait bon vivre au Burkina Faso ».

C’est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui a suivi cette 10e et dernière étape, qui a présidé la cérémonie de remise des maillots.

