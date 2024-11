Burkina-Récompense-Lauréats-Palmarès

SIAO 2024 : Une trentaine d’œuvres et de stands distingués pour plus de 35 millions FCFA

Ouagadougou, 3 nov. 2024 (AIB) – 35 prix, d’une valeur de 35 millions 300 mille francs CFA, ont été décernés samedi aux meilleures œuvres et stands de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), lors de la cérémonie de clôture de la biennale, présidée par le Premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla.

Le grand prix du président du Faso, le prix des stands du pôle des régions du Burkina Faso décernés par le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), le prix de la créativité et les prix spéciaux : telles sont les catégories dans lesquelles les artisans de la 17e édition du SIAO ont été primés, pour leur créativité et la qualité de leurs œuvres ou stands d’exposition, selon la directrice générale, Mariam Traoré/Ouédraogo.

Le prix officiel, le grand prix du président du Faso, d’une valeur de 6,5 millions, récompensant les trois meilleurs stands pays, a été décerné, par ordre de mérite, au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Le prix des meilleurs stands du pôle des régions du Burkina Faso, qui récompense les trois meilleurs stands, a été décerné par le président de l’Assemblée législative de transition.

D’une valeur de 4,5 millions de francs CFA, il a été attribué à Inoussa Diallo de la région des Hauts-Bassins, à Cheick Oumar Diallo des Cascades et à Adama Ouédraogo de la région du Nord.

Ils ont chacun reçu, en plus d’un diplôme, respectivement un trophée et la somme d’un million 500 mille, d’un million et de 750 mille FCFA.

Le palmarès de l’édition a indiqué que, dans la catégorie prix de la créativité, les trois meilleures œuvres exposées au pavillon de la créativité « Capitaine Thomas Sankara » ont été primées à hauteur de 5 millions de FCFA.

En plus des prix officiels, les lauréats de la 17e édition du SIAO ont bénéficié de nombreux prix spéciaux, dont le plus important est le prix spécial Thomas Sankara de la créativité, d’une valeur de 3 millions de FCFA.

Le jury a décerné ce prix à Adama Sylla pour son œuvre traitant de la sécurité au sein de l’Alliance des États du Sahel.

Selon la présidente du SIAO, ce prix spécial récompense la meilleure œuvre africaine du pavillon de la créativité, reflétant les idéaux du président Thomas Sankara.

Cette édition 2024 du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou a enregistré plus de 4 000 exposants venus d’une trentaine de pays, ainsi que 524 journalistes et 94 médias accrédités, et 350 000 visiteurs du grand public, d’après les données des organisateurs.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata