Burkina-Sissili-Association-Activités

Sissili : L’association des ressortissants du Sud-Ouest célèbre leur patrimoine culturel

Léo, le 31 nov. 2024 (AIB)- L’Association des ressortissants de la région du Sud-Ouest (ARSO) à Léo, dans la province de la Sissili, région du Centre-Ouest a organisé du 31 au 2 novembre 2024 à Léo, la 3e édition de ses journées culturelles sous le thème « Brassage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale, dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire ».

Ces journées culturelles de l’Association des ressortissants de la région du Sud-Ouest (ARSO) ont été placées sous la présidence du haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia et le parrainage de Domètierkè John Hermann Hien.La présente édition a été placée sous le thème « Brassage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale, dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire ».Selon les organisateurs, ces journées culturelles sont un événement annuel visant à rassembler les ressortissants de la région du Sud-Ouest à Léo, dans la province de la Sissili pour célébrer leur patrimoine culturel.

Ces journées ont été également ponctuées par des prestations artistiques et une exposition des mets locaux pour la valorisation de la richesse culturelle de la région du Sud-Ouest et de la Sissili.Des troupes de danses traditionnelles et des artistes de la musique moderne qui se sont succédés sur le podium ont offert au public présent à l’espace loisir de l’auberge Sissili de Léo, des spectacles à couper le souffle.

Le 1er vice-président de la délégation spéciale de la commune de Léo, Saïdou Yago a félicité les membres et sympathisants de l’association qui ont fait de la promotion de la culture en général et celle du Sud- Ouest en particulier depuis sa création.M. Yago a invité toutes les communautés vivant à Léo à privilégier la solidarité, la fraternité et la cohésion sociale dans leurs actions quotidiennes.Le président de l’ARSO-

Léo, Nabaga Da a rappelé que l’association a été créée pour répondre à l’absence d’un cadre d’expression, d’échanges et de rencontres d’amitiés de la communauté du Sud- Ouest à Léo.« Ainsi, au- delà de promouvoir la culture de la région du Sud-Ouest, il s’agit de créer un cadre intégrateur et récréatif avec les autres communautés vivant à Léo » a- t- il laissé entendre.Il a exprimé sa gratitude aux autorités locales et au parrain pour leur disponibilité et leur soutien indéfectible à l’association.

Nabaga Da a par ailleurs salué l’engagement et l’accompagnement de toutes les personnes ressources et les membres de l’association ainsi que les sympathisants pour la bonne marche de la structure. Le parrain, Domètierkè John Hermann Hien et le haut-commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia ont salué à sa juste valeur, cette initiative qui constitue un tremplin pour renforcer la solidarité et la fraternité entre les communautés vivant dans la Sissili.M. Sia a souhaité que cette manifestation apporte un plus à la promotion de la cohésion sociale dans la Sissili. La cérémonie a pris fin par une dégustation des mets locaux.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA