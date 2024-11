Burkina-Namentenga-Unité-Production-Haricot

Namentenga : L’unité Guépard produit 6 tonnes de haricot à Dargo pour sa ration alimentaire

Boulsa le 23 oct.2024 (AIB)- Le chef de détachement de l’unité, Guépard, Hamed Zerbo, dans la commune de Dargo (Namentenga) et ses éléments en mission de reconquête et de restauration de l’intégrité du territoire national, ont consacré une partie de leurs heures de détente, à l’exploitation d’un champ de haricot, d’environ 2 ha. Le chef de détachement a précisé qu’avec l’accompagnement technique des agents de l’agriculture en intrants, son unité a produit 6 tonnes de haricot pour sa ration alimentaire.

« Avec la production de tonnes de haricot, c’est la ration alimentaire qui se voit diversifier » a fait savoir le chef de détachement de l’unité, Guépard, basée à Dargo, Hamed Zerbo, dans la province du Namentenga de la région du Centre-Nord. Cet engagement patriotique, selon lui, renforce d’une part les liens d’amitié entre les frères d’armes, occupe sainement le temps de leur détente et d’autre part, valorise le secteur de l’agriculture en donnant du plaisir à consommer ce qu’on a produit. « Je suis fier des résultats obtenus de notre propre sueur. Je remercie mon supérieur, le commandant de l’unité Guépard du Namentenga, Gérard Sindogo qui nous a encouragés et mes frères d’armes qui se sont investis et les agents de l’agriculture pour leurs multiples appuis », s’est réjoui, Hamed Zerbo.

Le haut-commissaire, les directeurs provinciaux et l’équipe de l’unité Guépard se sont rendus, dans la commune de Dargo le 22 octobre 2024 pour saluer la résilience des populations réinstallées. Reconquise en 2023, elle était auparavant sous l’emprise terroriste. Les populations des différents villages continuent d’être réinstallées.

