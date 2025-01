BURKINA-MOUHOUN-SOCIALE-PROTECTION-ACTIONS-BILAN

Protection sociale : La direction régionale mobilise plus de 200 millions de FCFA en 2024

Dédougou, (AIB)-Le directeur régional en charge de la Protection sociale de la Boucle du Mouhoun, Moussa Traoré, a dressé, lors d’un point de presse, le mardi 28 janvier 2025 à Dédougou, le bilan des actions menées en 2024 et présenter les perspectives pour l’année 2025. La direction a réalisé un taux de 99,64% et a pu mobiliser 202 915 437 F CFA au compte du budget de l’Etat.

La rencontre avec la presse, le mardi 28 janvier 2025, avait pour objectif de mettre en lumière les avancées réalisées ainsi que les défis à relever dans le cadre des opérations d’immatriculation et d’affiliation au régime d’assurance maladie universelle.

Pour le directeur régional du Travail et de la protection sociale de la Boucle du Mouhoun, Moussa Traoré, l’année 2024 a été marquée par des efforts significatifs en matière de sensibilisation et de formation des acteurs concernés.

« Au regard des actions dont le taux global de réalisation est de 99,64%, la direction régionale a été freinée dans ses actions par la crise sécuritaire que connait la région, les difficultés avec les responsables de sociétés de gardiennage dont leurs premiers responsables ne résident pas dans la région », a-t-il indiqué.

Pour M. Traoré, sur une prévision financière de 114 824 500 F CFA, la direction régionale de la Boucle du Mouhoun a pu mobiliser 202 915 437 F CFA au compte du budget de l’Etat.

Parmi les réalisations notables, le directeur régional, a dit que 115 entreprises ont été contrôlées, ce qui a touché 947 agents et décelé 3 4 61 infractions.

« De même, 83 conflits ont été soumis dont 80 ont été traités et 54 parmi eux ont connu un règlement à l’amiable », a ajouté Moussa Traoré.

De même, il a mentionné les formations professionnelles et la collaboration avec les acteurs locaux.

« La campagne d’immatriculation et d’affiliation au régime d’assurance maladie universelle a permis d’enregistrer en fin d’année, 7765 personnes sont immatriculées et 04 employeurs ont été affiliés » a-t-il soutenu.

Selon le premier responsable, pour 2025, la direction compte renforcer la visibilité de ses actions sur le terrain et la lutte contre les pires formes du travail des enfants à travers des sorties de sensibilisation et de contrôle dans les lieux à fort potentiel de travail des enfants.

« Il nous faudra réussir le défi de maintenir et de consolider la paix sociale dans les entreprises de la région. Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle, nous poursuivrons nos actions de sensibilisation des populations sur les mutuelles sociales et sur le régime d’assurance maladie universelle en vue d’améliorer l’accès des acteurs des économies informelles urbaines et rurales à la protection sociale », a-t-il souligné.

Moussa Traoré a conclu en appelant à la mobilisation de tous les acteurs concernés pour relever les défis de l’année qui s’annonce charnière et garantir un accès équitable à l’assurance maladie.

Cet exercice de la direction régionale en charge du Travail de la Boucle du Mouhoun, qui est à sa 6e édition s’inscrit dans une action de redevabilité mais aussi dans le but d’améliorer la visibilité des actions menées conformément aux missions assignées à la direction.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo