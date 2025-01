BURKINA-NAHOURI-GOUVERNANCE

Nahouri : Un réseau outille des acteurs sur le renforcement de la gouvernance locale

Pô, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a présidé, le jeudi 23 janvier 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, un atelier immersif et participatif sur la gouvernance inclusive et participative, organisé par le Réseau pour la promotion et l’autonomisation de la femme rural (REPAFER) Burkina.

L’atelier tenu le jeudi 23 janvier 2025 à Pô, vise à favoriser une meilleure compréhension des rôles et responsabilités des acteurs locaux tout en encourageant leur implication pour une bonne gouvernance des délégations spéciales.

L’activité s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la promotion d’un espace démocratique pacifique et inclusif dans la région du Centre-Sud, a réuni une cinquantaine d’autorités administratives, coutumières et religieuses, de leaders d’opinion et d’OSC des communes de Tiébélé et Pô.

Selon la directrice exécutive du Réseau pour la promotion et l’autonomisation de la femme rural (REPAFER), Mamoumata Ki/Ouédraogo, l’activité vise à renforcer la gouvernance locale et promouvoir un espace démocratique inclusif au sein des délégations spéciales communales.

Les participants ont pris part à des jeux de rôle immersifs, incarnant différents acteurs de la gouvernance locale.

Une visite guidée au sein des services de la mairie de Pô a permis une immersion pratique pour mieux appréhender le fonctionnement des institutions locales et les difficultés rencontrées.

Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a salué les responsables du projet pour le choix porté sur la province pour la mise en œuvre du projet.

Les participants se sont aussi engagés à construire un développement durable et inclusif, fondé sur des valeurs résilientes des communautés respectives.

Le projet d’appui à la promotion d’un espace démocratique pacifique et inclusif dans la région du Centre-Sud, est mis en œuvre par le REPAFER-Burkina en partenariat avec le projet IGR et le soutien financier de l’USAID.

