BURKINA-GOURMA-COORDINATION-VEILLE-DON

Gourma/Effort de paix : La coordination régionale offre des vivres aux VDP de la Kompienga

Fada N’Gourma, (AIB)-La coordination régionale de la veille citoyenne de l’Est, a offert, le mardi 28 janvier 2025 à Fada N’Gourma, des vivres et une somme de 400 mille F CFA, aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) de la province de la Kompienga.

En marge du meeting du mardi 28 janvier 2025 pour soutenir l’AES et dire non aux manipulations malveillantes de la CEDEAO, la Coordination régionale de la veille de l’Est, a offert 15 sacs de 25 kg de maïs, 60 sacs de 25kg de riz et une somme de 400 mille F CFA, aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), comme contribution à l’effort de paix.

« Ce don est destiné aux familles des VDP tombés et aux familles vulnérables des VDP de la province de la Kompienga », a laissé entendre le secrétaire général de la coordination régionale, Moumouni Yougbaré.

Selon lui, ce geste s’inscrit dans la volonté de répondre à l’appel à l’effort de paix lancé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à faire preuve de solidarité aux vaillants combattants.

« La libération de notre chère patrie est une affaire de tous », a indiqué M. Yougbaré.

La remise de ce don a connu la présence des autorités régionales et celle du chargé de mission auprès de la présidence du Faso au compte de la région de l’Est, Dr Boilidia Tankoano.

Séance tenante, la coordination a initié une collecte de fonds et la somme de 480 000 F CFA a été mobilisée auprès de bonnes volontés pour soutenir toujours les vaillants combattants.

En rappel, la coordination régionale de la veille citoyenne de l’Est, contribué a plusieurs fois à l’effort de guerre.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo