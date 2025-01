Nouvel An : Le Haut-commissaire du Bam salue la résilience de la population et l’invite à accompagner les actions du gouvernement

Kongoussi, 3 janvier 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a salué, la résilience de la population du Bam en 2024, tout en l’exhortant à continuer d’accompagner les actions du gouvernement en vue d’une libération totale du Burkina Faso.

Le Haut-commissaire a tout d’abord encouragé la population du Bam pour sa capacité de résilience durant l’année 2024, avant d’inviter toutes les couches sociales de la province à soutenir le gouvernement.

« Nous souhaitons que les populations, dans leur ensemble et dans toutes leurs composantes, puissent accompagner d’abord l’effort des Forces de défense et de sécurité, ainsi que le gouvernement dans la mise en œuvre de ses initiatives et de toutes les politiques entrant dans le cadre de la reconquête de notre territoire, de notre souveraineté nationale et des actions communautaires », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé le vœu que 2025 soit l’année de la consécration, marquant la pleine souveraineté du Burkina Faso, conformément à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le Haut-commissaire a conclu ses vœux en remerciant l’ensemble des partenaires de la province du Bam :

« Je voudrais remercier toutes les personnes qui accompagnent la province et la population dans leur résilience : les partenaires techniques et financiers, les ONG, les associations et les différentes couches sociales qui apportent du réconfort à ces populations éprouvées. Je leur dis merci. »

Il a enfin souhaité : « Une année de paix, une année de sécurité et une année de travail pour l’ensemble des populations de la province du Bam. »

Agence d’Information du Burkina

