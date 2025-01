BURKINA-KOURWEOGO-MESSAGES

Kourweogo : Des leaders d’opinions et acteurs économiques souhaitent le retour de la paix au Burkina

Boussé, (AIB)-Des accteurs économiques et leaders d’opinion ont souhaité, le mardi 31 décembre 2024 à Boussé, le retour de la paix au Burkina Faso.

Antoinette Zoungrana, commerçante au grand marché de Boussé, a adressé ce 31 décembre ses vœux pour le nouvel an 2025, marquant son espoir pour un Burkina Faso réconcilié avec la paix et la sécurité.

Elle a prié pour le retour de la paix sur l’ensemble du territoire burkinabè, tout en demandant la protection divine pour les forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans la lutte pour la reconquête nationale.

Mme Zoungrana, a également imploré le Tout-Puissant pour qu’Il accorde le repos éternel aux âmes de tous ceux qui ont perdu la vie à cause de l’insécurité.

La commerçante a exprimé sa compassion envers les familles endeuillées, appelant Dieu à les consoler et à veiller sur les orphelins laissés derrière.

Elle a formulé l’espoir que 2025 soit une année de paix et de sécurité durable pour le Burkina Faso.

Même son de cloche pour le tradipraticien et résident de Mankoula dans la province du Bulkiemdé, Sougrinooma Rassmane Ouédraogo, qui a souhaité le retour de la paix au Burkina Faso.

Son message est empreint d’espoir et de solidarité au peuple burkinabè à l’occasion des festivités de fin d’année.

M. Ouédraogo a exprimé son ardent désir de voir le Burkina Faso retrouver la paix et la stabilité.

« Que Dieu et les mânes de nos ancêtres accordent au Burkina Faso le don précieux de la paix», a-t-il déclaré.

Le tradipraticien a encouragé les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et souhaité que l’année nouvelle, soit une nation qui n’est plus à déplorer la disparition de jeunes combattants à la fleur de l’âge du fait du terrorisme.

Rasmané Ouédraogo a en outre encouragé le président Ibrahim Traoré et son gouvernement à rester dans leur dynamique de loyauté, d’engagement pour la reconquête de l’intégrité et de la souveraineté nationale, que c’est en cela qu’ils vont bénéficier de la protection divine et celle des ancêtres.

Pour le président de l’association des personnes déplacées internes résident à Boussé, Ousmane Sawadogo, le retour de la paix et le retour des déplacés internes, est son vœu le plus cher.

Il a salué les efforts déployés par le gouvernement et particulièrement par le président Ibrahim Traoré dans la quête de la paix et de la sécurité nationale.

M. Sawadogo, a également formulé des prières pour que Dieu accompagne les autorités ainsi que les forces de défense et de sécurité (FDS) dans leur mission de sécurisation et de reconquête du territoire.

Le président des déplacés internes de Boussé, a souligné que la paix et la sécurité soient des conditions essentielles pour permettre aux PDI de reprendre une vie normale et de contribuer à la reconstruction nationale et au développement économique du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo