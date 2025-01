Message à la Nation de S.E. le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État 31 décembre 2024

Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l’indépendance réelle, C’est un immense plaisir, en ce jour 31 décembre qui marque la fin de l’année 2024, de prendre la parole et de vous faire un bilan synthétique de l’année 2024 et aussi les perspectives pour l’année 2025.Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui couvre le Burkina Faso de sa main bienveillante et qui nous permet de rester debout.

Je rends un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui se battent jour et nuit jusqu’au sacrifice suprême pour que notre Patrie reste et demeure. Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés dans cette barbarie et prie Dieu pour le repos des âmes de tous ceux qui sont tombés dans cette bataille.Je voudrais également rendre hommage au vaillant peuple burkinabè, de l’intérieur comme de l’extérieur, qui continue de contribuer de façon massive pour que nous menions cette guerre et amorcions aussi notre développement réel.

2024 a été une année pleine de défis. Sur le champ de bataille, l’ennemi a essayé de reprendre l’initiative stratégique pour nous empêcher d’atteindre nos objectifs.Grâce à nos vaillantes et résilientes forces combattantes, nous avons pu maintenir le cap et toujours garder l’initiative.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous menons des offensives et nous partons où nous souhaitons mener des actions ; et nous traquons ces criminels jusqu’à leur dernier retranchement. Cela a été possible grâce à une dynamique enclenchée depuis 2023 et qui se poursuit toujours.Il s’agit notamment de l’équipement de nos forces combattantes en moyens logistiques, en moyens de manœuvre et en moyens feu. Et nous allons continuer à l’accroître tout au long de l’année 2025, pour que l’armée dont nous rêvons puisse être une réalité et puisse protéger notre Patrie pour des années, des décennies à venir. Nous continuerons le recrutement comme il a été le cas en 2024.

Pour cette seule année, nous avons recruté au sein des Forces armées nationales plus de 15 000 Hommes qui sont toujours en formation dans les centres et qui devront renforcer les rangs des forces combattantes au cours de l’année 2025. Nous poursuivrons également la formation de manière intensive en collaboration avec tous les amis du Burkina Faso, pour que nous puissions avoir l’armée que nous souhaitons.

Sur le volet du maillage du territoire, plusieurs unités ont vu le jour avec une armée qui est la Brigade spéciale et d’intervention rapide ; et nous continuerons de renforcer les capacités de toutes les armées pour faire face à la menace actuelle et les menaces à venir.Dans ce sens, il y aura la création au cours de l’année 2025, d’au moins cinq bataillons d’intervention rapide qui seront placés dans des zones stratégiques.

Au niveau de l’armée de terre, nous procèderons à la création d’un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l’objectif de pouvoir densifier les champs de bataille afin de reconquérir la totalité de notre territoire.

Au niveau des forces de sécurité, le réajustement va se poursuivre de manière stratégique ; et nous souhaitons que ces forces puissent s’adapter de manière intelligente et avec une grande flexibilité à la reconquête du territoire pour pouvoir combler les interstices et les couloirs qui pourront servir à ces criminels pour s’infiltrer.

Nous poursuivrons les efforts dans ce sens avec l’accompagnement du peuple pour mettre à niveau toutes nos forces combattantes afin de mailler et reconquérir l’intégralité de notre territoire. Et pour ce faire, les infrastructures routières sont très importantes pour accompagner la reconquête du territoire.

Au cours de l’année 2024, plusieurs projets ont vu le jour, notamment en matière de construction de routes dans nos villes et dans nos campagnes.Dans ce sens, il a été mis en place l’initiative « Faso Mêbo» qui devra, à terme, doter chaque région d’une brigade de construction de routes. Déjà, les équipements pour les premières brigades sont en route et dans quelques jours, elles pourront être opérationnelles et devront commencer à agir pour le bonheur de nos forces combattantes dans le cadre de leur mobilité sur les champs de bataille ; et aussi doter certaines zones qui n’ont pas de bonnes routes pour qu’elles puissent communiquer.

Qui parle de routes parle aussi d’écoulement de nos produits. Dans ce sens, nous avons intensifié, en matière d’agriculture, notre production cette année 2024. Les résultats sont très satisfaisants et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d’avoir une très bonne pluviométrie sur l’ensemble du territoire national. La production a été exceptionnelle et nous allons poursuivre dans ce sens.Plusieurs spéculations ont été introduites ; des spéculations de rentes telles que le cacao, le café, l’avocat, le blé, et bien d’autres qui devront permettre de stopper plus ou moins les importations au Burkina Faso et aussi de transformer ces matières premières, voire les revendre à l’extérieur pour faire entrer les devises dans notre pays.

Tout ceci contribue au développement de notre Patrie que nous sommes en train d’amorcer. Sur le volet de l’élevage, plusieurs projets ont été menés au cours de l’année 2024, notamment le renouvellement du cheptel à travers plusieurs initiatives ; mais nous sommes également en train de mettre en place un système pour l’alimentation du bétail et du poisson.

Plusieurs campagnes de vaccination ont eu lieu, gratuites à certains endroits et subventionnées à d’autres endroits. Nous poursuivrons nos efforts en faveur du monde paysan à travers les intrants et toute la mécanisation qui doit suivre pour l’accompagner à produire en vue d’atteindre notre objectif qui est l’autosuffisance alimentaire et exporter nos excédents.

Dans ce sens, beaucoup d’industries verront le jour pour transformer nos matières premières sur place.2024 a été une année où nous avons pu inaugurer quelques usines, mais beaucoup d’autres usines seront inaugurées en 2025 ; certaines dont vous avez assisté à la pose de la première pierre, mais d’autres également dont la pose de la première pierre n’a pas fait l’objet de communication.

Nous continuerons dans ce sens pour pouvoir transformer nos matières premières sur place pour le bonheur des Burkinabè et exporter ce qui est transformé sur place. C’est dans cette optique que nous pourrons faire tourner notre économie à l’intérieur et éviter les importations de produits alimentaires au profit de nos populations.Sur le volet de l’économie, beaucoup d’efforts ont été consentis et c’est le lieu pour moi de féliciter tous les acteurs qui ont permis au Burkina Faso de toujours garder la tête haute face à l’adversité.

Nous poursuivrons nos efforts et beaucoup de fonds ont été réajustés pour prendre en compte les aspirations de la jeunesse. L’Agence nationale pour la finance inclusive a été créée récemment et l’objectif est d’offrir des prêts aux jeunes et de pouvoir suivre leurs activités.Le ministère en charge de la Jeunesse a été instruit de créer des cellules qui vont suivre les projets que les jeunes vont porter et qui pourront être financés à travers ces institutions que nous avons créées.

Au cours du premier trimestre de l’année 2025, nous allons tout faire pour accélérer la mise en place de ces cellules parce qu’il ne s’agit pas juste de donner un prêt à un jeune et de le laisser à lui-même. Nous voulons donner le prêt et suivre l’exécution du projet pour lequel il a pris le prêt, pour que cela puisse lui profiter ainsi qu’à d’autres Burkinabè et créer des emplois. Nous allons poursuivre les efforts dans le secteur de l’économie et du commerce pour que notre jeunesse puisse s’épanouir pleinement avec les ressources du pays. Dans le domaine des mines, nous avons repris la main sur nos ressources naturelles.

Les métaux comme l’or, l’argent, le cuivre doivent être exploités par les Burkinabè et nous sommes en train de découvrir petit à petit l’expertise nationale qui permet d’exploiter ces ressources sur place pour le bonheur du peuple Burkinabè.Ainsi, nous encourageons les semi-mécanisées et très bientôt des mines industrielles à voir le jour par l’action de Burkinabè et pour le Burkina Faso.

L’État met tout en œuvre pour exploiter cette expertise locale au profit de notre Patrie. Dans le domaine de l’environnement, plusieurs projets verront le jour. Nous escomptons créer dans chaque province un bosquet qui devra comporter des plantes médicinales et des herbes qui pourront être utilisées par les tradipraticiens et même par nos chercheurs.

L’Institut de recherche en sciences de la santé a fait ses preuves à partir de nos plantes locales. J’ai donné des instructions pour qu’on puisse me lister tous les équipements dont cet institut a besoin pour accroître sa capacité et exploiter notre potentiel en matière de plantes et d’herbes pour suppléer certains médicaments importés.

Nous allons poursuivre dans ce sens pour que nous puissions nous soigner nous-mêmes à travers nos plantes. Le ministère en charge de l’Environnement est en train de tout mettre en œuvre pour que ce projet voit le jour en 2025. D’autres projets d’envergure en matière de reverdissement, de plantation d’arbres à travers les institutions et toutes les structures qui pourront être désignées, verront le jour pour que nous puissions reverdir notre cadre de vie, en prendre soin pour que cela profite pleinement aux Burkinabè. Ce qui va améliorer considérablement le plateau en matière de santé.

Nous sommes en train de consentir beaucoup d’efforts pour que les plateaux techniques des différents centres de santé et des hôpitaux puissent être rehaussés. Des dotations ont eu lieu en 2024, notamment en termes de matériel médical. 2025 verra de nouvelles dotations d’équipements médicaux et surtout des centres de santé à travers l’Initiative présidentielle pour la santé.

Des infrastructures sanitaires seront construites dans plusieurs communes, parce que nous voulons transformer nos centres de santé et de promotion sociale en centres communaux qui doivent disposer de plateaux techniques assez fournis, en laboratoire, en imagerie, pour s’approcher des standards des centres médicaux avec antenne chirurgicale.

L’objectif est de rapprocher les soins de santé primaires des populations rurales et faciliter un certain nombre de choses dans ce domaine.En ce qui concerne le secteur de l’éducation, plusieurs réformes ont été entamées.

Elles peuvent paraître lentes pour certains, mais il faut aller lentement et sûrement parce que le système éducatif dans lequel nous nous trouvons est profondément axé sur un modèle qui forme plus des diplômés que des gens capables de travailler et de produire de la richesse. Malheureusement, c’est le constat.

Mais nous sommes à pied d’œuvre pour d’abord, changer les infrastructures scolaires, les adapter et les moderniser. Ensuite, les curricula et les programmes d’enseignement doivent être changés. Nous voulons passer de l’enseignement général à l’enseignement technique et professionnel.

Cette mutation est en cours et va demander un peu de temps pour que nous puissions être dans la norme que nous souhaitons. Tous les secteurs seront visités dans le domaine de l’éducation et c’est pour cela que l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous a été mise en place et déjà les premières pierres des centres modernes que nous souhaitons, ont été posées et les constructions vont se poursuivre tout au long de l’année 2025.

Camarades,Dans le domaine de l’administration, comme vous avez été témoins du dernier procès sur le détournement de fonds dans notre administration, cela montre combien notre administration n’est pas en adéquation avec les aspirations du moment.Aussi, les procédures sont obsolètes ; voilà pourquoi beaucoup de mesures sont en train d’être prises pour que cette administration redevienne fonctionnelle comme on le souhaite.

La CRD (Commission de régulation des dysfonctionnements) a été mise en place dans ce sens et nous travaillerons pour que courant le mois de janvier elle soit opérationnelle et que les citoyens puissent dénoncer des cas de dérives, de manquements et de dysfonctionnements dans notre administration. Nous poursuivrons dans cette logique pour redresser mais aussi renforcer la digitalisation dans l’administration afin de lutter efficacement contre la corruption ; parce que, tant que les procédures ne seront pas dématérialisées, les délais de traitement des dossiers seront toujours longs et la corruption va s’inviter.

La fonction publique est donc instruite de changer le RIME (Répertoire interministériel des métiers de l’État) pour pouvoir intégrer un certain nombre d’emplois pour que certaines personnes qui étaient sous contrat au sein de l’administration puissent être intégrées de manière efficace et avoir un plan de carrière. Nous poursuivrons les réformes dans ce domaine jusqu’à ce que notre administration soit celle que le peuple souhaite.Dans le domaine de la justice, beaucoup de réformes ont déjà eu lieu et nous poursuivrons en 2025.

Les tribunaux coutumiers devront voir le jour et dans ces tribunaux coutumiers, des auditeurs de justice d’un nouveau type seront donc recrutés pour animer ces tribunaux coutumiers ; cela pour prendre en compte nos valeurs endogènes de règlement de conflits et avoir une justice réparatrice et non une justice uniquement punitive.En prenant en compte nos valeurs endogènes et en impliquant nos leaders coutumiers et religieux sur les valeurs qui sont les nôtres, nous pourrons transformer notre justice, la rapprocher du justiciable. Ces réformes vont se poursuivre tout au long de l’année 2025 et nous comptons pouvoir atteindre notre objectif avant la fin de l’année. Dans le domaine de l’administration territoriale, comme annoncé par le Premier ministre lors de sa Déclaration de politique générale, un redécoupage du territoire s’impose ; en tenant compte d’un certain nombre d’aspects, superficie certes, mais surtout stratégiques et économiques. Cela sera proposé en 2025.

La décentralisation est aujourd’hui une très bonne chose dans le fond, mais dans la mise en œuvre elle se trouve en souffrance.Une étude a été diligentée actuellement au niveau de l’ANSAL-BF (Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso) et du CAPES (Centre d’analyse des politiques économiques et sociales). L’étude dont les résultats sont attendus ces jours-ci doit nous permettre de faire un diagnostic profond du processus de décentralisation. Dans ce sens, un certain nombre de fonds ont été suspendus en attendant les résultats de ces études pour pouvoir réarticuler et donner de nouvelles missions aux autorités des collectivités territoriales.Dans le domaine de l’urbanisation, au cours de l’année 2025, après une étude effectuée en 2024, il sera proposé à la population burkinabè des choix pour redessiner nos villes. Lorsque ces choix seront présentés, nous espérons avoir une issue qui nous permettra de redéfinir nos villes et de pouvoir faire une urbanisation qui réponde aux normes actuelles.

Cette dynamique va se poursuivre en 2025 et l’initiative « Faso Mêbo »participera également à cette dynamique d’urbanisation.Dans le domaine du sport, c’est le lieu pour moi de féliciter toute la jeunesse sportive parce que 2024 a été une année sportive. Plusieurs athlètes sont revenus au Burkina Faso avec des médailles et ont porté haut le drapeau du Burkina Faso.

Je les félicite et les encourage à continuer dans cette dynamique pour qu’en 2025 nous ayons encore plus de médailles et que le drapeau du Burkina Faso continue de flotter partout dans le monde. Ils contribuent à faire rayonner l’image du Burkina Faso à l’extérieur.Dans le domaine de la diplomatie, il y a certes l’accompagnement du milieu sportif. Mais nos diplomates sont engagés, depuis 2023 dans une dynamique agressive. Nous poursuivrons dans ce sens en 2025 pour que l’image du Burkina Faso, qui rayonne à travers le monde, puisse continuer de resplendir. Et à travers cela, nous sommes dans une confédération de l’Alliance des États du Sahel.

Plusieurs actions sont en cours actuellement pour pouvoir structurer cette alliance et l’asseoir parce que c’est le début d’une union dans la souveraineté, dans la liberté totale, pour que l’Afrique puisse prendre un exemple sur cette alliance et pouvoir rayonner. L’alliance n’est pas uniquement pour les trois pays. L’alliance appartient à tous les Africains désireux de souveraineté, d’indépendance et de liberté totale. Nous poursuivons notre démarche pour qu’elle soit une union forte dans tous les domaines, que ce soit de la diplomatie, de la défense et la sécurité et surtout du développement.

Notre diplomatie rayonne et nous poursuivrons notre démarche pour qu’elle puisse être encore plus forte et que les représentations du Burkina Faso à l’extérieur puissent prendre en compte notre diaspora et aussi prendre en compte tous les amis du Burkina Faso qui souhaitent visiter le Burkina Faso, participer au développement du Burkina Faso.C’est dans ce sens que nous serons un exemple de souveraineté, un exemple de dignité et une fierté à travers l’Afrique et à travers tout le monde entier. L’Institut des Peuples Noirs devra être un tremplin pour attirer au Burkina Faso tous les Noirs du monde entier qui viendront se ressourcer, revoir les cultures et pouvoir apprendre de nos cultures, les moderniser pour faire développer notre Patrie. Un bâtiment sera érigé au niveau du musée pour prendre en compte certains aspects de notre culture pour que l’institut puisse se baser sur ces valeurs-là et enseigner au monde entier ce que c’est que le peuple noir, ce que c’est que l’Afrique. Je souhaite que 2025 soit une année de parfaite santé, de succès, de prospérité, de victoire pour notre peuple.

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !