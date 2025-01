Burkina-Sport-Lancement-USUBF

Namentenga/ USUBF 2024-2025 : 89 matchs seront joués à Boulsa, à l’issue du tirage au sort

Boulsa (AIB)- Le top de départ des préparatifs des compétions de l’Union des sports scolaire et universitaire (USUBF) 2024-2025 ont débuté hier mercredi à Boulsa sous la supervision du haut-commissaire Adama Conseiga par une séance de tirage au sort. A l’issue de celui-ci, 89 matchs seront joués dans la province du Namentenga.

Les représentants des établissements engagés des compétions de l’union des sports scolaire et universitaire (USUBF) 2024-2025 ont procédé le mercredi 9 janvier 2025, au tirage au sort des équipes pour les différentes oppositions sous la supervision du haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga.

Au total 89 matchs seront joués lors de cette rencontre sportive dans la province. Pour l’occasion, le directeur provincial des sports et loisirs, Moussa Ilboudo a indiqué que le défi de l’édition 2024-2025 est de maintenir ou dépasser les résultats de 2023-2024.

30 matchs de football, 33 de handball et 23 de volleyball vont se dérouler tout au long de la compétition et concerne les équipes des filles et garçons de moins de 15 à 20 ans, issus de 7 établissements secondaires publics et privés de la province.

Le directeur provincial des sports et loisirs a précisé que les ressources financières pour le déroulement des phases provinciales proviennent du budget de l’état Burkinabè et le top de départ des diverses compétitions est prévu pour le 18 janvier en football entre les U20 du lycée provincial contre le lycée départemental sur le terrain du lycée provincial pour prendre fin en mars au plus tard.

Selon Moussa Ilboudo, la province a remporté 15 trophées au niveau régional à l’édition précédente et entend améliorer ses performances à cette édition. Pour ce faire, il a sollicité l’accompagnement des uns et des autres pour l’atteinte des objectifs escomptés.

Le haut-commissaire de la province de la province du Namentenga, Adama Conseiga a salué le bon déroulement de la séance de tirage au sort.

M. Conseiga également a souhaité que le même climat prévale tout au long des phases provinciales pour que la province puisse se hisser de nouveau avec brio au plan régional et national.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA