BURKINA-CENTRE-OUEST-SANTE-INTERPELLATION

CHR Koudougou : difficultés de prise en charge des malades : le SYNTSHA sonne l’alerte

Koudougou, 10 janv. 2025 (AIB)- Le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) a, à travers sa sous-section CHR de Koudougou, tiré sur la sonnette d’alarme, vendredi, au sein du Centre hospitalier, sur les difficultés de prise en charge des malades, en remettant à la directrice générale de l’institution, une plateforme minimale revendicative issue de l’assemblée générale tenue la veille.

Il y a possibilité de la survenue d’une crise au CHR de Koudougou selon la sous-section du SYNTSHA de la localité. En ce sens que les travailleurs du CHR rencontrent d’énormes difficultés entravant considérablement la bonne prise en charge des malades, selon toujours la formation syndicale.

Les préoccupations soulevées à cet effet se résument à la rupture des consommables médicaux et des réactifs de laboratoire, l’insuffisance et la vétusté des équipements et du matériel médico technique, la rupture fréquente des fournitures de bureau, la maintenance et l’entretien des équipements et mobiliers, la saisie des données de la gratuité des soins, l’insuffisance de certains profils du personnel, le fonctionnement des annexes (caisse, GAP, pharmacie) de la pédiatrie.

Ces préoccupations, selon l’un des responsables de la sous-section, Daouda Yaméogo, constituent l’urgence du moment et une réponse appropriée pourrait améliorer les conditions de travail du personnel et surtout participer à la bonne prise en charge de la population.

Le syndicat dit attacher du prix à la résolution diligente des dites préoccupations. Autrement, il se réserve le droit d’engager des actions avec les moyens en sa possession pour leur satisfaction.

