Namentenga : Le haut-commissaire de la province effectue une visite terrain pour fortifier la résilience des villages réinstallés

Boulsa 18 oct. 2024 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a effectué le jeudi 17 octobre 2024 avec les directeurs provinciaux ou chefs services, une sortie dans les villages réinstallés de Boala et de Bonam pour fortifier la résilience de ces populations réinstallées et constater l’effectivité de fonctionnement des services.

« Notre joie est indescriptible en vous voyant à nos côtés, après notre réinstallation par les forces combattantes», a déclaré l’une des personnes réinstallées dans le village Bonam, Hado Sawadogo.

Du centre de santé et de promotion sociale (CSPS) en passant par l’inspection de la Circonscription d’éducation de base (CEB),l’école primaire, le lycée départemental de Boala et de Bonam la rencontre avec les populations de Boala et de Bonam, le scénario a été le même.

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga en présence des directeurs provinciaux et chefs de services a salué la résilience des populations des villages réinstallés.

Les visiteurs du jour ont également constaté avec satisfaction l’effectivité de fonctionnement des CSPS et des établissements primaires et secondaires de Boala et de Bonam.

L’effectif de l’école de Boala selon le maître Boureima Lallogo est de 560 élèves. La classe de 6e compte 66 élèves a soutenu le proviseur du lycée Armand Koala.

Par la même occasion, un site devant abriter la Brigade territoriale de gendarmerie de Boala a été identifié.

Les doléances des communautés locales respectives sont, entre autres, l’installation d’une infrastructure de télécommunication à Bonam, l’affectation d’une ambulance au CSPS, la réhabilitation de l’ensemble des services de santé et de l’éducation,

Il y a aussi le branchement électrique dudit CSPS et du lycée départemental de Boala et le soutien en vivres des personnes réinstallées.

La population de Bonam a insisté pour que désormais toute aide destinée aux PDI soit acheminée aux bénéficiaires réinstallés pour motiver ces dernières à rejoindre leurs terres d’origines.

Le haut-commissaire dans ses réponses a indiqué que le dossier pour la réfection du pont de Bonam et de Kolgosom est transmis à qui de droit.

Selon lui, les 35 tonnes de vivres de Boala leur parviendront une fois que la population aura désigné un chauffeur.

Le commandant de l’unité Guépard est revenu sur l’importance du respect des consignes de sécurité édictées.

« Tenez toujours vos responsables de sécurité informés de tout projet de manifestation ou de déplacement pour éviter tout désagrément qui pourrait survenir. Ils sont là pour vous et ils sont des humains comme vous. Je vous remercie pour votre résilience », a-t-il soutenu.

Et au haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga d’ajouter que « Nous avons constaté de visu l’effectivité de fonctionnement des services et surtout la résilience des populations. Je saisi l’occasion pour rendre un grand hommage aux forces de défense et de sécurité aux volontaires pour la défense de la patrie pour leurs efforts de reconquête de notre pays ».

M. Conseiga a invité les personnes déplacées internes(PDI) à rejoindre leurs villages d’origines pour qu’ensemble ils entreprennent des actions de développement.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ata