Burkina/Yagha/éducation : les corps constitués du Yagha échangent avec le Haut-commissaire pour préparer la rentrée scolaire

Dori 17 oct. 2024 (AIB), le haut-commissaire de la province du Yagha Adama Kousoubé a échangé avec les corps constitués de sa province ce 17 octobre 2024 à Dori pour préparer la rentrée scolaire 2024-2025 au primaire, au poste-primaire et au secondaire.

Les deux parties ont fait le bilan des résultats de l’année scolaire 2023-2024 avant d’entamer les perspectives pour la rentrée scolaire de 2024-2025. Le haut-commissaire a particulièrement remercié les enseignants pour les efforts consentis pour les bons résultats de l’année 2023-2024, malgré la situation sécuritaire de la localité.

Le premier responsable de la province a également salué le travail remarquable des FDS et des VDP de Sébba. Le mérite est aussi revenu aux deux directeurs provinciaux en charge de l’éducation et toute la chaine du domaine, qui n’ont ménagé aucun effort pour accompagner le personnel dans cette période très difficile. « Ce n’est pas facile, mais l’intérêt général de nos enfants et de la nation entière doit compter », a-t-il dit.

Il était question dans les perspectives, du difficile accès de Sebba pour le retour des acteurs de l’éducation. A ce point, les acteurs directs que sont les enseignants, ont expliqué le calvaire qu’ils ont vécu l’année passée.

Au secondaire comme au primaire les conditions de travail n’ont pas été à la hauteur des attentes. Les tirs de sommation des FDS et les tentatives d’attaquer la ville de Sebba et de Solhan ont été très fréquentes. Travailler dans de telle condition ne rend pas la vie facile, ni aux enseignants, ni aux élèves. Chacun a pu dire ce qu’il avait au fond son cœur. Les premiers responsables de l’éducation ont fait des promesses et ont rassuré de la disponibilité des autorités à les accompagner jusqu’aux vacances.

Dans les divers, le chef de Canton du Yagha M. Boureima Amirou Ly a reconnu les efforts de tous les acteurs de la province et a rassuré que tous, ont la bénédiction des chefs traditionnels et religieux de la province. Les autres chefs de service et de projets ont félicité les personnels de l’éducation, et aussi apporter quelques informations venant de leur domaine.

C’est avec une note de satisfaction que le haut-commissaire Adama Koussoubé a une fois de plus félicité l’ensemble des corps constitués de sa province. Chaque acteur de l’éducation est demandé à se préparer pour repartir à son poste. Des mesures sont en train d’être prises pour un accompagnement sans failles.

Agence d’information du Burkina

mam/as/ata