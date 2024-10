Burkina-Passoré-Journée-Patriotique

Passoré/JEPCC : Le Personnel administratif et enseignant soutient le fond de soutien patriotique avec 723 400 F FCA

Yako, 18 octobre 2024 (AIB)-La Direction provinciale de l’éducation préscolaire primaire et non-formelle (DPEPPNF) du Passoré avec le soutien des structures éducatives du primaire a remis jeudi 17 octobre 2024, la somme de 723 400 FCFA au haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré, au profit du Fond de soutien patriotique (FSP).Ce geste de la DPEPPNF rentre dans le cadre de la célébration de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPCC)

Dans le cadre de la célébration de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) qui s’étendait du 2 au 16 octobre 2024, les enseignants du primaire, les chefs de Circonscription d’éducation de base (CCEB) et le personnel de la Direction provinciale de de l’éducation préscolaire primaire et non-formelle (DPEPPNF) du Passoré ont initié une opération de collecte de fond dans son programme d’activités en vue de soutenir l’effort de paix.

L’opération a permis de récolter la somme de 723 400 F CFA auprès des différentes structures éducatives du primaire de la DPEPPNF du Passoré.

Le Directeur provincial en charge l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Passoré, Mahamoudou Kiogo, en compagnie de son personnel administratif a remis la quittance de la somme la somme collectée au haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré.

Le DPEPPNF s’est dit très satisfait de la mobilisation et de la participation des acteurs aux activités inscrites dans la célébration de la deuxième phase des JEPPC.

M. Kiogo a indiqué que leur contribution au Fonds de soutien patriotique (FSP) témoigne de l’engagement patriotique et de la participation citoyenne des structures éducatives du primaire de la province, à soutenir les efforts du gouvernement de la Transition.

Pour le haut commissaire de la province, Daouda Sangaré ,cette initiative patriotique et citoyenne mérite une reconnaissance des acteurs dans un contexte de rentrée scolaire.

M. Sangaré a, au nom des autorités de la Transition exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des structures éducatives qui ont participé à cette opération qui confirme, selon lui, un degré d’engagement patriotique des acteurs de l’éducation dans la province du Passoré.

«Chaque fin du mois, nous faisons le point des différentes contributions au premier responsable de la région, afin que cela puisse être imité dans d’autres secteurs d’activités », a-t-il fait comprendre.

Plusieurs activités en lien avec le patriotisme et le civisme étaient au programme du jour.

Ce sont, entre autre, la journée de salubrité, le port de Faso Danfani/koko dunda, la diffusion de message de civisme et de vivre –vivre au Burkina Faso.

