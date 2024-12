BURKINA-NAHOURI-ARTISANAT-RELEMENTATION

Nahouri/Règlementation des carrières artisanales : Les exploitants de Pô sensibilisés aux bonnes pratiques règlementaires

Pô, (AIB)–Le président de la délégation spéciale de la commune de Pô, province du Nahouri, Ilassa Dianda, a présidé, le vendredi 6 décembre 2024, une session de sensibilisation sur les bonnes pratiques règlementaires, au profit des exploitants de substances de carrières conduite par la direction générale des carrières en partenariat avec la direction régionale en charge des Carrières du Centre-Sud.

Selon le directeur de la promotion des substances de carrières par intérim, Christophe Doamba, l’activité vise à promouvoir des pratiques responsables et conformes à la règlementation en vigueur.

Trois communications sur le code minier du Burkina Faso, les impacts négatifs de l’exploitation artisanale des carrières sur l’environnement suivies d’échanges et la nécessité de s’organiser en coopératives et de se formaliser, ont été présentées respectivement par Christophe Doamba, Emmanuel W. Tiemtoré et Safietou Kindo.

Des échanges, les techniciens du ministère en charge des Carrières ont expliqué que l’octroi de l’autorisation offre plusieurs avantages aux exploitants artisanaux notamment l’accompagnement technique du ministère en charge des Mines, l’accès aux établissements et institutions financières, le paiement des taxes sur les substances de carrières ainsi que la possibilité de postuler à des projets.

Les participants ont posé leurs préoccupations pour renforcer leurs capacités.

Les exploitants ont également perçu la nécessité de se regrouper en coopérative pour des conditions d’exploitation et favoriser un développement de leurs activités.

La sortie dans la commune de Pô, a permis à la mission de visiter des sites d’exploitation artisanale de sable, situés dans les localités de Tambolo et Dakola.

Elle a permis à la mission du ministère d’évaluer les conditions de travail des exploitants artisanaux dans une gestion responsable des ressources naturelles.

La direction générale des carrières a bénéficié de l’accompagnement du Projet d’appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines (PARGFM), pour l’organisation de l’activité.

