BURKINA-RELIGION-FEMMES-CATHOLIQUES

Des femmes catholiques s’engagent à accompagner les actions de l’église

Ouahigouya, 9 nov. 2024 (AIB)-Les femmes catholiques de la province ecclésiastique de Ouagadougou étaient du 6 au 8 novembre 2024 à Ouahigouya à la Paroisse Cathédrale Christ Roi de l’Univers dans le cadre de la clôture des activités de leurs 6èmes journées où elles ont prié et réfléchi sur la problématique de la consolidation de leur foi et de la recherche de la paix au Burkina Faso, a constaté l’AIB.

Cette activité s’est réalisée sous la présidence de Mgr Justin Kiendéga, évêque du diocèse de Ouahigouya et en présence de Mgr Joachim Ouédraogo, évêque du diocèse de Koudougou et des femmes catholiques de la localité.

Elles sont venues des diocèses de Koudougou, Manga, Ouahigouya et de l’archi diocèse de Ouagadougou et d’ailleurs pour la clôture des activités des femmes catholiques de la province ecclésiastique de Ouagadougou. Placé sous le thème central « Ensemble avec les femmes et pour les femmes », la communauté catholique a accompagné les femmes à travers plusieurs activités sportives, culturelles et spirituelles durant trois jours dans la cité de Naaba Kango.

Des conférences sous forme de panel ont permis aux femmes catholiques d’échanger sur deux sous thèmes à savoir « Femme catholique, vis ta foi et soit artisane de paix » et « La problématique de la recherche de la paix au Burkina Faso, enjeux et perspectives ». Une messe à la paroisse cathédrale Christ Roi de l’Univers le dimanche 8 décembre a été célébrée pour rendre grâce au Seigneur.

Aux termes de la célébration, Mme Toé Isabelle a remercié au nom des femmes l’ensemble des évêques de la province ecclésiastique de Ouagadougou pour leur éclairage, soutien, conseils dans le cadre de leurs activités. Elles ont pris l’engagement de tenir toujours haut le flambeau pour accompagner les actions de l’église catholique.

Pour sa part, Mgr Joachim Ouédraogo, évêque du diocèse de Koudougou, a félicité et encouragé, les femmes pour tous les efforts consentis dans la foi pour garder l’église famille de Dieu de la province ecclésiastique dans l’espérance et l’engagement de la construction du Royaume de Dieu.

« Femmes catholiques de notre province ecclésiastique, nous sommes fiers de vous et nous vous encourageons à ne pas baisser les bras mais à continuer à témoigner Jésus Christ et que la vierge Marie soit toujours votre modèle, celle qui vous inspire et qui prie pour vous. Bonne et heureuse fête à toutes les femmes catholiques » a indiqué Mr Joachim Ouédraogo au nom des évêques de la province ecclésiastique de Ouagadougou.

Rendez-vous a été pris par la grâce de Dieu, par les femmes dans trois ans à Manga pour la 7ème édition de leur journée.

Agence d’Information du Burkina.

PN/as/ata