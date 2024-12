BURKINA-NAHOURI-SECURITE-SOUTIEN

Nahouri/Effort de paix : La délégation spéciale offre 200 000 F CFA de carburant aux VDP

Pô, (AIB)-La délégation spéciale de la commune urbaine de Pô, dans la province du Nahouri, a offert, ce samedi 7 décembre 2024 à Pô, du carburant d’une valeur de 200 000 F CFA, aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Pô, engagés pour la reconquête du territoire national.

Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune de Pô ont bénéficié ce samedi 7 décembre 2024, du carburant d’une valeur de 200 000 F CFA de la part de la délégation spéciale de Pô.

Ce soutien a été reçu par le coordonnateur communal des VDP de Pô, l’adjudant Kora Akohoutiogui.

« Ce geste est une façon pour la délégation spéciale de reconnaitre les efforts et le sacrifice consentis par l’ensemble des forces de défenses et de sécurité et particulièrement les braves VDP afin de permettre aux populations de la commune de vivre dans la tranquillité et mener leurs activités dans la sérénité », a indiqué le président de la délégation spéciale, Ilassa Dianda.

Pour Kora Akohoutiogui, ce geste vient enlever une grosse épine aux pieds des VDP qui éprouvaient des difficultés pour les patrouilles.

Il a traduit la reconnaissance de l’ensemble des coordonnateurs communaux des VDP de Pô à l’endroit de la délégation spéciale.

Le coordonnateur communal des VDP de Pô, a indiqué que ce carburant permettra aux VDP de faire des patrouilles en cette fin d’année et a promis une gestion rationnelle de ce don.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo