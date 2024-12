BURKINA-NAHOURI-FETE-NOEL

Nahouri/Arbre de Noël : Une centaine d’enfants vulnérables retrouvent le sourire

Pô, (AIB)-Une centaine d’enfants vulnérables de la commune de Pô ont bénéficié ce mardi 24 décembre 2024, d’un arbre de Noël. L’initiative est de Atti Denise Oulon, une fille de Pô, qui a voulu donner du sourire à ces enfants vulnérables de la commune de Pô.

Permettre aux enfants vulnérables de Pô dont l’âge est compris entre 7 à 13 enfants de communier ensemble et de passer quelques instants dans la convivialité, c’est l’objectif recherché par l’initiatrice Atti Denise Oulon en organisant cette activité, le mardi 24 décembre 2024.

Prestation d’artistes, repas communautaire et des jouets, ont été les temps forts de cette journée.

Pour la promotrice, nombreux sont ces enfants et leurs parents qui éprouvent des difficultés pour satisfaire leurs enfants en cette fin d’année.

«C’est pour cette raison que j’ai décidé de leur faire ce petit plaisir en leur offrant des petits cadeaux et un repas communautaire», a-t-elle indiqué.

Mme Oulon a invité les enfants à être exemplaires et à respecter leurs parents et éducateurs.

«C’est dans le respect de ces valeurs que nous pourrions construire un lendemain meilleur», a précisé l’initiatrice.

Le représentant de l’action sociale, Agouma Zouré, a salué l’initiative et a invité les autres filles et fils de la province à soutenir ces enfants et familles vulnérables qui leur permettront de vivre aussi dignement.

