Chambres d’agriculture : le gouvernement dissout les Assemblées consulaires

(Ouagadougou, 26 décembre 2024). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce jeudi, le dernier Conseil des ministres de l’année. Selon le ministre porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, le Conseil a examiné plusieurs rapports, entendu des communications orales et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation.

Au titre du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil des ministres a adopté un décret portant dissolution des Assemblées consulaires des chambres d’agriculture.

Le chef du département chargé de l’Agriculture, le Commandant Ismaël SOMBIÉ a indiqué que l’objectif de ce décret est de régler des dysfonctionnements observés dans la gestion du monde agricole à la base, notamment la non-tenue d’élections pour le renouvellement des Assemblées consulaires.

Désormais, a-t-il précisé, les chambres régionales d’agriculture seront sous la tutelle des directions régionales de l’agriculture, et la Chambre nationale d’Agriculture sous la tutelle de la direction générale en charge du monde rural.

Selon le ministre SOMBIÉ, la dissolution des organes consulaires des chambres d’agriculture ne met pas fin à l’existence des chambres d’agriculture « parce qu’il y a l’organe administratif qui est notamment dirigé par les secrétaires généraux qui vont continuer d’exercer sous la tutelle du ministère en charge de l’agriculture ».

Il a rassuré que les représentations continueront de valoir auprès des organes centraux de l’État et que leur voix continuera d’être portée. Une réforme sera engagée pour donner un format et une configuration organisationnelle adaptée à la vision du Chef de l’Etat en ce qui concerne le secteur rural, a ajouté le Commandant SOMBIÉ.

Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les institutions, le Conseil a adopté un projet de loi portant relecture du Code de procédure pénal adopté en 2019.

Selon le ministre Edasso Rodrigue BAYALA, l’objectif est de se conformer à l’ensemble des réformes intervenues à compter du 30 décembre 2023 avec la révision constitutionnelle et l’ensemble des textes dérivants. Ce projet de loi modificatif introduit des innovations qui vont de l’engagement des poursuites jusqu’au jugement.

Le second décret pour le compte du ministère en charge de la Justice est relatif à l’octroi de la grâce présidentielle. « Pour cette année, c’est à dire à compter du 1er janvier 2025, c’est à peu près 1200 personnes qui sont concernées » dont environ 400 bénéficieront d’une remise totale de peine, 750 d’une remise partielle et trois condamnés à la prison à perpétuité veront leur peine communiée en prison à temps, selon le ministre Edasso Rodrigue BAYALA. Pour lui, toutes ces mesures concourent à la vision du Chef de l’État qui est de réduire la surpopulation carcérale, et de faire en sorte que ces personnes qui s’y retrouvent puissent contribuer effectivement au développement de notre pays.

Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, le Conseil a adopté un rapport portant autorisation de réalisation de travaux au niveau du stade du 4-Août. Il s’agit du renouvellement de la pelouse et de la piste d’athlétisme qui ne faisaient pas partie des contrats dont les travaux sont en cours, selon le ministre chargé des Sports, Roland SOMDA.

En outre, le Conseil a autorisé l’acquisition de matériel pour l’entretien de la pelouse. Le coût total de l’exécution des travaux, du contrôle et de l’acquisition du matériel s’élève à 4 371 943 370 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six mois à partir du démarrage des travaux.

Le Chef de l’Etat a aussi donné des instructions pour que les responsabilités soient situées sur le passif des travaux de réfection du stade, débuté en 2021 et qui ne respectent pas les normes en vigueur.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso