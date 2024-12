Burkina-Loroum-Paix- Cohésion-Maracana

Loroum/Paix et cohésion sociale : Un maracana pour sonner l’union des jeunes

Titao, (AIB)-Les populations de Titao ont vécu dimanche 22 décembre 2024, la finale du tournoi maracana sous le thème « Sport, facteur de paix et de cohésion sociale ».

Préalablement prévu se tenir du 22 septembre au 6 octobre 2024 dans 9 communes de la région du Nord, la finale de Titao pour des raisons diverses s’est jouée le dimanche 22 décembre 2024.

Cette activité conduite par l’Association monde rural (AMR) avec l’appui financier du PCRSS, vise entre autres, à offrir un cadre sain au profit des jeunes, promouvoir la paix et la cohésion sociale et raffermir les liens d’amitié et de fraternité.

Avec 8 équipes au départ, la finale a opposé l’équipe de MPSR2 à celle de l’AS Aigle.

Après confrontation, c’est l’équipe du MPSR2 qui s’est adjugée le trophée de cette finale maracana par le score de 1 à 0, remportant ainsi le premier prix composé d’une enveloppe de 100 000 F CFA, un jeu de maillot, un ballon et un trophée.

Le capitaine de l’équipe MPSR2, Abdoul Fatao, a exprimé sa joie.

«Le tournoi s’est bien passé. Nous en sommes fiers. Ça nous a permis de nous connaître. C’est une belle occasion de retrouvailles. Nous remercions les initiateurs», a t-il affirmé.

Pour le chef de mission AMR, Sayouba Sawadogo, c’est un tournoi qui vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale.

«Elle a permis aux jeunes de communier et c’est cela l’objet de cette activité», a précisé M. Sawadogo.

Quant au coordonnateur AMR du Loroum, Soumaila Mandé, il a dit que c’est du jeu et que personne n’a démérité.

Le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Titao, Oumarou Dialla, a apprécié cette initiative qui permet à la jeunesse de se retrouver.

«Je remercie beaucoup AMR et le comité d’organisation pour la tenue de ce tournoi. Ce tournoi maracana a permis de tenir en haleine les jeunes durant plusieurs mois», s’est-il réjoui.

La double crise humanitaire et sécuritaire a exacerbé les problèmes de cohabitation pacifique entre les différentes communautés.

Ces activités du projet PCRSS permettent aux populations de revivre ensemble.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/yo