BURKINA-MOUHOUN-ENSEIGNEMENT-RESPONSABLE-RENCONTRE

Mouhoun : Le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire sollicite l’accompagnement des acteurs

Dédougou, (AIB)-Le Directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, a organisé le vendredi 10 janvier 2025, une série de rencontre avec les acteurs de l’éducation de la région afin de faire leur connaissance et aussi solliciter leur accompagnement pour la réussite des actions communes.

A peine un mois de sa prise de service, le directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, a jugé nécessaire de rencontrer les acteurs de l’éducation pour faire leur connaissance et leur partager sa vision pour une bonne collaboration et l’atteinte des objectifs communs en matière d’éducation dans la région.

Pour ce faire, il a rencontré tour à tour les coordinations des associations des parents d’élèves du secondaire, celle des partenaires sociaux et enfin celles des faitières des promoteurs d’établissements privés.

A chacune des structures, le directeur régional les a invitées à une franche collaboration pour la mise en œuvre de certaines actions confiées par le ministère de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique.

Il a invité les acteurs à s’impliquer pour faire de l’effectivité de l’enseignement de l’éducation civique dans les établissements secondaires de la région une réussite.

La question de la tenue scolaire en faso dan fani a été abordée afin que la coordination des parents d’élèves soit informée et réfléchisse sur la stratégie à mettre en œuvre pour son effectivité dans les établissements de la région.

Raoul Sanon, a en outre invité les différentes structures à se mettre à jour dans la tenue de leurs instances et le renouvellement de leurs structures.

Pour le directeur régional, il y a la nécessité de créer des cadres de rencontres périodiques pour échanger sur certaines préoccupations.

M. Sanon, s’est montré disponible et accessible à tous afin d’instaurer une bonne collaboration avec les différents acteurs pour l’atteinte des objectifs communs.

Chacun des acteurs rencontrés a loué l’initiative de la rencontre qui est une première du genre ce qui représente une main tendue pour conduire à bon port la barque de l’éducation dans la région de la Boucle du Mouhoun.

« Cette rencontre est une première du genre. Vous nous nous montrez que nous sommes incontournables et nous ne sommes pas rejetés. Nous comptons avec vous et sur vous pour ensemble relever les défis de l’éducation dans la région », a dit Issa Ouédraogo, membre de l’Union national des établissements privés laïcs (UNEPEL).

De même, la coordination des syndicats de l’enseignement secondaire a souligné que la tenue de cette rencontre montre qu’il y a une assurance d’une bonne collaboration avec les partenaires sociaux.

« Les syndicats sont des partenaires et non des adversaires. Notre souhait est qu’il ait une collaboration parfaite avec les partenaires sociaux pour ensemble relever les défis communs », a souligné un des responsables syndicaux.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo