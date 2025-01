Burkina Faso – Ganzourgou-PDI-Soutien

L’institut « Pang Zaka » soutient les PDI de Zorgho et le FSP avec plus de 2 millions de FCFA

Zorgho, 9 janv. 2025 (AIB) – Le père spirituel de l’Institut supérieur des sciences parapsychologiques et paranormales « Pang-Zaka » de Tamasgo, Modeste Dalmeida, a fait don de vivres aux Personnes déplacées internes (PDI) et d’une somme de 500 000 FCFA versée au Trésor public pour soutenir le Fonds de soutien patriotique (FSP).

L’ensemble des dons, d’une valeur totale de 2 101 000 FCFA, a été réceptionné officiellement ce jeudi 9 janvier 2025 dans l’enceinte de la mairie de Zorgho par le Président de la délégation spéciale communale, Valentin Badolo et du premier vice-président, le Naba Yemdé de Bougré.

Les vivres, d’une valeur de 1 601 000 FCFA, comprennent 45 sacs de riz de 25 kg, 264 bidons d’huile de 0,45 litre chacun et 6 cartons de spaghettis. Ces dons ont été remis par des représentants du père spirituel de « Pang-zaka », conduits par Moussa Zabsoré.

Moussa Zabsoré a transmis les vœux du père spirituel aux Personnes déplacées internes (PDI) et à toute la population de Zorgho. « Nous sommes avec vous d’un seul cœur, d’un seul esprit, d’une seule pensée et d’une seule âme. », leur a-t-il lancé. Il a ensuite souhaité que la paix, la sécurité et la joie reviennent dans tout le Burkina Faso.

De son côté, le disciple du père spirituel de Pang-zaka, Prince Dalmeida, a exhorté les citoyens à emboîter le pas en ces termes : « Nous invitons d’autres personnes à soutenir la nation pour que Dieu nous accorde la paix. »

Le président de la délégation spéciale communale de Zorgho, Valentin Badolo, a exprimé sa gratitude : « C’est un honneur pour nous d’accueillir ces dons. Nous vous disons merci et prions que Dieu renforce vos sources afin que vous continuiez à venir en aide à ceux qui en ont besoin. » Il a rassuré les donateurs que les vivres parviendront aux destinataires.

L’Institut supérieur des sciences parapsychologiques et paranormales « Pang-Zaka », implanté à Tamasgo (une vingtaine de km à l’Est de Zorgho) depuis janvier 2015, mène des activités d’éveil de conscience et de retour aux sources africaines.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata