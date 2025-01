Le Colonel Théophile Nikiema, nouveau commandant de la Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide (BSIR)

Ce vendredi 10 Janvier 2025, une cérémonie de passation de commandement à la tête de la Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide (BSIR) a eu lieu au carré d’armes du camp Naaba Koom II, succédant ainsi au Général de Brigade Moussa DIALLO.

En prenant les rênes du commandement, le colonel Théophile NIKIEMA s’inscrit dans les priorités stratégiques définies par le Chef d’Etat-major Général des Armées, à savoir l’intensification des opérations de reconquête du territoire national, l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la BSIR, le renforcement des liens entre les forces combattantes et la population, la modernisation et l’adaptation continue des unités.

