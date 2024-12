BURKINA-MOUHOUN-ENSEIGNEMENT-RENCONTRE

Mouhoun : Le Directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire rencontre ses chefs de service

Dédougou, (AIB)-Le directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, a rencontré, le lundi 23 décembre 2024 à Dédougou, les chefs de service de la direction régionale pour une prise de contact.

Faire connaissance avec les acteurs qui animent les différents services de la direction régionale en charge de l’Enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun et solliciter leur accompagnement pour la réussite de sa mission, tel était l’objectif de cette prise de contact le lundi 23 décembre 2024, du directeur régional, Raoul Sanon.

Il a dit compter sur chacun d’eux pour la réussite de la mission qui est commune.

« Les défis sont nombreux et je sais qu’il y a les compétences nécessaires parmi nous pour les relever Je compte sur chacun de nous pour réussir ensemble la mission », a-t-il dit.

M. Sanon a montré sa disponibilité à accompagner chacun des chefs de service pour des résultats au bonheur de tous.

« Je tends la main à tous pour aller ensemble vers des résultats plus probants », a-t-il ajouté.

Un tour de table a permis aux différents chefs de service de se présenter et aussi présenter les missions qui leur sont assignées ainsi que les difficultés majeures qu’ils vivent.

Dans un souci d’avoir une cartographie des difficultés dans les différents services de la direction régionale, leurs premiers animateurs ont été invités à les recenser et à les transmettre au directeur régional pour examen.

« Les difficultés, il n’en manque pas. Nous allons les recenser mais il est difficile de pouvoir les gérer de façon automatique », a souligné M. Sanon, tout en invitant ses collaborateurs à faire preuve de résilience.

L’enseignement de l’éducation civique et morale dans les établissements secondaires, la participation des acteurs de la région au festival des arts et de la culture de l’éducation (FACE) et la gestion du volet enseignement secondaire et technique, ont été abordés.

Le directeur régional a félicité tout un chacun pour le travail qui est fait et souhaite que le cap soit maintenu pour plus de rayonnement de la direction.

Raoul Sanon, nommé par le conseil des ministres en sa séance du 27 novembre a été installé le 12 décembre 2024 dans ses fonctions de directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz