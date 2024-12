BURKINA-KOURITTENGA- FOOTBALL-MARACANA-COHESION

Kourittenga/Coupe inter-service : L’équipe des FDS remporte la compétition par 4 buts à 0

Koupéla, (AIB)- L’équipe des Forces de défense et de sécurité (FDS) a remporté, le samedi 21 décembre 2024 à Koupéla, la finale de la coupe inter-service provinciale face à l’équipe des enseignants, par 4 buts à 0. 08 équipes ont pris part au tournoi, représentant l’ensemble des structures publiques et privées de la province du Kourittenga.

La finale de la 9e édition du tournoi maracana de la coupe inter-service a été remportée, le samedi 21 décembre 2024 à Koupéla, par l’équipe des FDS par 4 buts à 0, face à l’équipe des enseignants. Cette victoire a permis à l’équipe gagnante de repartir en plus du trophée, avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière de 75 000 FCFA. L’équipe des enseignants, occupant la deuxième place, a reçu un jeu de maillot, un ballon et une somme de 50 000 FCFA.

Le meilleur buteur du tournoi a reçu un trophée et 5 000 FCFA. La finale s’est jouée en présence des corps constitués de la province du Kourittenga. Le tournoi est une initiative provinciale dont le but est de privilégier le rapprochement entre les collègues de service et de renforcer la cohésion sociale entre les travailleurs autour du ballon rond. « Il faut dire que c’est la pratique du sport, la cohésion sociale et le renforcement du vivre ensemble qui ont gagné autour de cette compétition.

Je voudrais saluer toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à la tenue effective du tournoi. Les objectifs fixés autour de la compétition sont atteints », a déclaré le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.Selon le parrain de l’activité, Herman Kaboré, le football est un levier de promotion de dialogue et de compréhension mutuelle. « Je suis content et très honoré d’être le parrain de cette 9e édition du tournoi Maracana. J’adresse toutes mes félicitations et tous mes encouragements à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à ce que cela soit un succès », a-t-il ajouté.

