Djibo: Une Journée des Communautés pour Renforcer la Cohésion Sociale et le Vivre-Ensemble

Djibo, le 22 déc. 2024 (AIB)-Dans le cadre du Projet Communautaire pour le Relèvement et la Stabilisation du Sahel (PCRSS), l’Association Monde Rural (AMR) a organisé une série d’activités significatives visant à promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans la commune de Djibo. Parmi ces activités, la Journée des Communautés, tenue le 22 décembre 2024, a marqué un moment fort de solidarité et d’unité en rassemblant une large partie de la population locale ainsi que les premières autorités communales.

La journée a été un véritable succès grâce à une mobilisation exceptionnelle des communautés vivant à Djibo, parmi lesquelles les Peulhs, Mossis, Bellas, Dogons, Bobos, Samo, et bien d’autres.

Les populations ont répondu massivement à l’appel de l’AMR et des autorités locales, témoignant de leur volonté de renforcer les liens sociaux dans cette région du Sahel, confrontée à de nombreux défis sécuritaires et sociaux.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Djibo, le 1er vice-président, les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité ont honoré l’événement de leur présence. Ils ont ainsi réaffirmé leur engagement pour la paix et la stabilité.

Soutenue par le PCRSS et mise en œuvre par l’AMR, cette initiative s’inscrit dans un projet global visant à accompagner les communautés locales dans leur relèvement et leur stabilisation.

Le projet met un accent particulier sur la cohésion sociale, la réconciliation et le renforcement des capacités pour faire face aux défis posés par l’insécurité.

Parmi les activités phares figurent le cadre de concertation communale organisé le 19 décembre, la Journée Communale de la Jeunesse tenue du 20 au 21 décembre, et enfin cette Journée des Communautés, qui a permis un véritable échange entre les différentes composantes sociales.

L’événement a été ponctué par des représentations artistiques, des chants et des danses traditionnelles, mettant en valeur la diversité culturelle et ethnique de Djibo tout en célébrant l’unité dans la diversité.

Ces moments de partage ont renforcé le sentiment d’appartenance à une communauté unique, indispensable pour surmonter les défis actuels.

À l’issue de cette journée, les organisateurs et les autorités locales ont exprimé leur satisfaction quant à la réussite de l’événement, soulignant son rôle crucial dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région.

Dans son discours de clôture, le président de la délégation spéciale de Djibo a rappelé l’importance du dialogue et de la solidarité pour surmonter les défis liés à l’insécurité et à la crise humanitaire.

« Nous devons continuer à travailler ensemble, à nous comprendre et à nous soutenir mutuellement. C’est ainsi que nous pourrons créer un environnement de paix durable pour Djibo et pour le Sahel tout entier », a-t-il déclaré.

