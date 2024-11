BURKINA-MOUHOUN-SENSIBILISATION-CNSS-ECHANGES

Mouhoun : La CNSS sensibilise ses partenaires sur leurs droits en matière de sécurité sociale

Dédougou, (AIB)-La direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de la Boucle du Mouhoun, a organisé le jeudi 07 novembre 2024 à Dédougou, un séminaire d’information et de sensibilisation de ses partenaires, sur leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale. C’était en présence d’une centaine de participants venus de plusieurs milieux socioprofessionnels de la région.

Dans l’objectif d’échanger avec ses partenaires sur leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, la direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a organisé un séminaire d’échanges avec ses partenaires que sont les employeurs, les travailleurs et les assurés volontaires, le jeudi 07 novembre 2024 à Dédougou.

La rencontre vise à renforcer la collaboration entre la CNSS et ses partenaires et permettre à chacun d’eux d’acquérir une meilleure compréhension de ses droits et responsabilités.

Le directeur régional de la CNSS, Seydou Koné, a indiqué que ce cadre d’échanges a été créé afin que ses partenaires connaissent davantage la CNSS mais aussi connaître les difficultés à tous les niveaux afin de les solutionner. « L’objectif est vraiment de se parler et de faire en sorte que nous puissions être à leur écoute », a dit M. Koné.

Il a souligné que l’affirmation du caractère social des obligations de la CNSS justifie la mise en œuvre de mécanismes financiers spécifiques relevant de la solidarité et se traduisant par une redistribution sous forme de transfert sociaux.

« La sécurité sociale qui hier était considérée comme un système d’assurance au sens strict du terme, tend de plus en plus à s’intégrer dans une politique globale de redistribution des revenus.

Il revient à l’Etat, non seulement de définir l’ensemble de la politique sociale, mais aussi de garantir sa fiabilité, d’intervenir pour modifier équitablement la répartition du revenu national en faveur des personnes qui, sans action recevraient des prestations extrêmement faibles », a-t-il expliqué.

Le directeur régional de la CNSS, a affirmé que la CNSS, à travers les prestations légales ou complémentaires qui sont octroyées aux bénéficiaires, contribue à la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

Le chef de service promotion de l’assurance volontaire à la direction générale de la CNSS, Toussaint Bationo, a justifié la tenue de la rencontre qui est l’occasion pour la CNSS d’aller vers ses partenaires pour les écouter, comprendre leurs préoccupations afin de les prendre en compte.

« La direction générale de la CNSS donne de l’importance à cette activité d’où la nécessité d’une mission du niveau central pour appuyer la direction régionale de Dédougou afin de donner plus de visibilité et de crédibilité et rassurés les partenaires de sa proximité », a expliqué M. Bationo. Sur la situation des recouvrements dans la direction régionale de Dédougou, Toussaint Bationo, a ajouté que la situation n’est pas alarmante mais bonne dans l’ensemble.

Pour le deuxième vice-président de la délégation spéciale communale de Dédougou, Hervé Yé, une telle rencontre est une bonne initiative de la CNSS en ce sens qu’il est bon qu’elle revienne vers ses partenaires pour faire comprendre comment elle travaille, présenter ses prestations pour lever certaines zones d’ombre et améliorer ses prestations au bonheur de ses partenaires. « Outre sa mission de gestion des cotisations et des prestations, la CNSS a pour vocation d’informer, de former et de sensibiliser ses partenaires sur les enjeux de la sécurité sociale.

Dans ce cadre, depuis plusieurs années, elle organise des rencontres d’échange afin de renforcer notre collaboration et de permettre à chacun d’entre vous d’acquérir une meilleure compréhension de ses droits et responsabilités », a conclu le chef de service promotion de l’assurance volontaire.La journée d’échange a été ponctuée de communications sur les missions de la CNSS notamment les types de prestations servies, les bénéficiaires et les conditions d’octroi.

Agence d’information du Burkina

