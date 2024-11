BURKINA-GOURMA-COHESION-CROSS

Gourma : Un cross civilo-militaire pour raffermir la cohésion sociale

Fada N’Gourma, (AIB)-Dans le cadre de leurs activités, la Coordination provinciale des Associations de veille citoyenne du Gourma, a organisé un cross populaire civilo-militaire et une séance aérobic, le samedi 02 novembre 2024 à Fada N’Gourma, pour le raffermissement de la cohésion entre les populations civiles et les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Pour vivre en harmonie, les différentes couches sociales ont besoin de tisser des liens qui les rapprochent surtout dans ce contexte marqué par l’hydre terroriste qui profite du repli des uns et des autres pour commettre ses forfaits malsains.

Consciente de cet enjeu, la Coordination provinciale des Associations de veille citoyenne du Gourma, a décidé le samedi 02 novembre 2024 à Fada N’Gourma, de mener une activité qui favorisera l’approchement des populaires civiles aux FDS. Le coordinateur provincial des Associations de veille citoyenne du Gourma, Mahamane Traoré, a soutenu qu’il eut un moment où il y avait une grande méfiance entre les civiles les hommes en tenue.

Selon lui, sa structure a organisé ces activités entre les FDS et populations, pour faciliter les frottements entre ces deux couches sociales afin de faire face à l’hydre terroriste.Le commandement de la 6e région militaire, Lieutenant-Colonel Eric Somé Dabiré, s’est réjouit de ses activités entre les FDS et les populaires parce qu’elles se mènent le lendemain de la fête des Forces nationales, elles sont bien pour la santé de tous mais surtout facilitent le raffermissement des relations entre la population civile et les FDS.

Le Lieutenant-Colonel Dabiré, a déclaré que la population civile doit faire corps avec leurs FDS pour une victoire très prochaine contre le terrorisme qui a assez endeuillé des innocents.Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando a salué les actions de la veille citoyenne avec les FDS qui permettront aux deux corps de voir dans le même sens dans la quête du bonheur de tous. Il a encouragé les populations à pratiquer le sport pour se maintenir en bonne santé.

