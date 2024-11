BURKINA-KOURWEOGO-SANTE-VACCIN

Kourweogo : Le district sanitaire de Boussé renforce son accès vaccinal

Boussé, (AIB)-Le Secrétariat permanent des Organisations non gouvernementales (SPONG) travers le projet santé, a tenu, le mardi 05 novembre 2024 à Boussé, une rencontre d’information avec des agents de santé et d’acteurs communautaires, pour leur présenter une nouvelle démarche de mobilisation communautaire en faveur de l’accès vaccinal dans la province du Kourweogo.

La sortie d’échanges qui a regroupé, le mardi 05 novembre 2024 à Boussé, les autorités sanitaires et les acteurs communautaires de Boussé, a pour objectif de présenter une nouvelle démarche de mobilisation communautaire en faveur de l’accès vaccinal dans la province du Kourweogo.Elle a été organisée avec l’assistance de l’Association de développement intégré des jeunes du Burkina Faso (ADIJ BF). Selon le chargé du projet santé au SPONG, Eugène Bakouan, la démarche qui s’inscrit dans les volets « génération de la demande et d’engagement communautaire », vise à contribuer au renforcement de l’engagement des communautés dans la mise en œuvre des activités de vaccination dans le district sanitaire de Boussé.

« Il s’agira d’orienter les acteurs du district sanitaire de Boussé sur les activités de l’assistance technique de sa structure en vue de susciter leur appui à cette nouvelle approche, de montrer le processus de sélection de la trentaine de personnes ressources communautaires, le rôle attendu de ceux-ci dans la recherche des cibles de la vaccination mais aussi l’organisation de leurs interventions prévues pour 14 mois », a précisé M. Bakouan. Pour le chargé du projet santé, cette phase pilote va concerner 10 districts sanitaires à travers le pays, retenus sur la base de leurs priorités vis-à-vis des indicateurs en matière vaccinal et de la capacité de maillage de GAVI, partenaires techniques et financier du projet.

Le médecin chef du district, Adéline Salou Dabiré, a salué l’arrivée de cet appui qui selon elle, va permettre de relever le niveau de couverture vaccinale de la province. Elle a également sensibilisé les leaders communautaires présents sur l’importance de la complétude vaccinale tant pour l’individu que pour la communauté. Dr Dabiré, s’est engagée à cet effet à apporter sa contribution à la réussite de l’activité.

Pour le président de l’ADIJ BF et point focal de GAVI dans le plateau central, Michel Ouédraogo, l’activité vaccinale reste un défi permanent pour les acteurs du système sanitaire de province du Kourwéogo et leurs partenaires sociaux.« La négligence parfois, le non-respect de l’aire sanitaire par certains parents, la crainte liée aux manifestations post vaccinales mais surtout le déplacement de population dû à la situation sécuritaire que traverse le pays, sont autant de facteurs de déperditions qui nécessite une plus grande implication des communautés depuis la base afin de sensibiliser et d’encourager les ménages au respect du calendrier vaccinal », a conclu le président de l’ADIJ BF.

Agence d’information du Burkina

