Message de nouvel an 2025 : Le gouverneur du Centre-sud appelle à l’unionet à la solidarité

Manga, 30 déc. 2024(AIB)-Pour ses vœux de nouvel an, le gouverneur de la région du Centre-sud, Massadalo Yvette Nacoulma/Sanou, a exhorté les populations de son ressort territorial à continuer à cultiver l’union, la solidarité et la cohésion sociale pour un développement harmonieux et durable de la localité.Agence d’information du Burkina « Au seuil de cette nouvelle année 2025, il me plait d’adresser à toute la population résiliente de la région du Centre-Sud, mes vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Dans notre marche radieuse vers la paix au Burkina Faso, je salue la détermination et l’engagement des différentes couches sociales, des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) pour toutes les actions conjuguées de consolidation de l’accalmie sécuritaire dans notre région au cours de l’année 2024.

Cette accalmie a été un grand atout pour notre région, car elle a permis la mise en œuvre efficace des plans d’actions sectoriels et de développement locaux boostant ainsi nos indicateurs de performances. Aussi, notre région a connu une grande notoriété au plan national et international pour avoir abrité plusieurs activités d’envergure nationale réussies et bénéficiée de l’inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Je voudrais traduire mes vifs remerciements et félicitations à toutes les Forces vives de la région pour les meilleurs résultats enregistrés dans la mise en œuvre des engagements du Gouvernement et des politiques publiques dans notre région. Je fais une mention spéciale au monde paysan dont la production céréalière excédentaire fait de la région du Centre-Sud, le grenier du Burkina Faso.

Vaillante population de la région du Centre-Sud, nous entrons dans l’année 2025 avec plus de sérénité et d’espoirs, cela commande une forte mobilisation de toutes et de tous autour des grands défis à relever dans notre région.

A cet effet, j’invite toutes les communautés et toutes les composantes sociales, garant de la stabilité sécuritaire, à renforcer l’union, la solidarité et la cohésion sociale pour un développement harmonieux et durable de notre région.Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous !Vive la Région du Centre-Sud !Que la paix et la prospérité reviennent dans notre très chère patrie, le Burkina Faso !

La Patrie ou La Mort, Nous Vaincrons »#AIB