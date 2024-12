Soutien aux familles vulnérables : le Conseiller spécial du Président du Faso, Li YUBAO, solidaire des veuves et orphelins des militaires tombés

(Ouagadougou, 30 décembre 2024). Le Conseiller spécial du Président du Faso, Li YUBAO, a fait don de vivres et d’un soutien financier aux veuves et orphelins de militaires tombés, ce lundi matin à la Direction centrale de l’action sociale des armées et des blessés en opération.

Composé de sacs de riz, de maïs, de pâtes alimentaires, de bidons d’huile, de cartons de lait et d’une enveloppe de 12 millions 500 mille FCFA, ce don vise à soutenir, en ces temps de fêtes de fin d’année, les veuves et les orphelins des militaires tombés au front.

Pour le donateur, Li YUBAO, les martyrs ont perdu la vie dans le cadre de la défense de notre patrie et la protection du peuple. « Ils se sont battus pour donner un meilleur futur à notre nation », a-t-il dit avant d’ajouter : « C’est pour nous un devoir de prendre en charge leurs familles ».

Li YUBAO a par ailleurs annoncé la prise en charge des frais de scolarité de 500 orphelins de militaires tombés à depuis l’école primaire jusqu’à l’université.

Le directeur central de l’action sociale des armées et des blessés en opération, le Colonel-major Sié Rémi KAMBOU, a exprimé la gratitude des bénéficiaires au Conseiller spécial du Président du Faso pour ce geste salutaire.

« Nous sommes satisfaits de ce don qui va permettre, en ces temps de fêtes, aux veuves et aux orphelins de passer des bons moments. C’est un soulagement pour ces veuves », a indiqué le Colonel-major KAMBOU.

Il a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté d’avoir une pensée pour ces veuves et orphelins qui sont dans le besoin.

Direction de la communication de la Présidence du Faso