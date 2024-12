Burkina-AES-Outils-Communication-Validation

AES: Des ministres à Bamako pour finaliser la création des outils de communication de la confédération

Ouagadougou, 30 déc. 2024 (AIB)- Les ministres en charge de la Communication de la Confédération des Etats du Sahel (AES) se sont réunis hier dimanche à Bamako au Mali pour valider les travaux des experts, relatives au portail numérique, la Web Tv, la charte graphiques et la création de la télé et la radio de l’Union.

Les ministres Gilbert Pingwendé Ouedraogo du Burkina Faso, Sidi Mohamed Raliou du Niger et leur homologue malien, Alhamdou AG Ilyène, ont acté les propositions techniques relatives à la création des canaux médias et des visuels de la Confédération des Etats du Sahel(AES).

Les ministres ont salué unanimement la qualité des documents proposés par les experts, qui marquent une étape importante dans l’harmonisation des outils de communication et la consolidation de l’identité visuelle de la Confédération des États du Sahel.Selon le ministre malien, Alhamdou Ag Ilyene, ces outils permettront de lutter contre la désinformation et de promouvoir des messages de sensibilisation et d’intégration au sein des trois pays membres.

Le ministre chargé de la communication du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a saisi l’occasion pour réaffirmer l’engagement de son pays à accompagner la mise en œuvre des actions de communication.Pour lui, les techniciens doivent maintenir la synergie d’actions pour une mise à jour régulière des plateformes avec des productions de qualité qui valorisent l’image de marque de l’AES.

Il a invité les experts à ne pas être avares en idées et initiatives pour contribuer à un meilleur rayonnement de l’espace AES.Le rapport des conclusions de la rencontre seront transmis au collège des trois chefs d’Etats.

Agence d’Agence du Burkina

YOS/at