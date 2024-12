URKINA-LOROUM-PAIX-COHESION-SOCIALE

Loroum : Une journée des communautés organisée pour recoudre le tissu

socialTitao, (AIB)-L’Association monde rural (AMR) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel (PCRSS), a organisé, le jeudi 26 décembre 2024 à Titao, une journée des communautés pour recoudre le tissu social.

Plusieurs communautés ont montré leurs savoir-faire endogènes en termes de promotion de la paix et du vivre-ensemble, le jeudi 26 décembre 2024 à Titao, lors de la journée des communautés. Certaines communautés ont présenté des pas de danses au rythme d’instruments de musique locaux et des chansons du terroir, d’autres ont montré leur capacité de transformation des produits alimentaires locaux.

« Ce sont des mets locaux qui sont servis en des circonstances particulières notamment les fêtes traditionnelles », a indiqué un habitant. Des personnes âgées ont fait des démonstrations de jeux de walé, une façon pour la vieille génération de passer le relais aux jeunes.

Le représentant de l’Association monde rural (AMR), Soumaila Mandé, a indiqué que l’ensemble des savoirs endogènes vise à rappeler les anciennes habitudes des communautés et à promouvoir la paix et la cohésion sociale au sein des communautés.

« L’objectif de cette journée est de favoriser le brassage des communautés. A travers ces actions les jeunes apprennent des anciens et cela permet de conserver nos traditions », a soutenu M. Mandé.Pour le responsable d’une troupe traditionnelle, Mady Komi, il y a lieu de se retrouver pour semer la joie dans les cœurs.

« Nous nous sommes retrouvés ici pour échanger et communier avec les autres communautés », a-t-il dit. Selon lui il y a des chansons et des pas de danses qui permettent de créer de la joie même à des moments difficiles et qu’il faut savoir se pardonner et aller à l’essentiel.

« Ce qui est arrivé est arrivé. Même si ça arrive, il faut qu’on se pardonne et qu’on passe à autre chose », a précisé Mady Komi.La responsable communale des femmes, Aminata Kagoné, s’est dite émerveillée par l’exposition des mets traditionnels.« L’activité nous a permis de découvrir des potentialités ee chez nous qu’on ignorait. Nous avons des mets qu’on ne fait plus.

Cela nous a permis de connaître l’ingéniosité de nos ancêtres en art culinaire. Ce sont des connaissances qu’on doit sauvegarder », a-t-elle suggéré. Mme Kagoné a dit avoir découvert également des expressions culturelles qui sont la preuve de la richesse de notre patrimoine.

« Il y a des pas de danses que j’ai vu. Ce sont de véritables merveilles à passer à la jeune génération », a-t-elle stipulé. La journée des communautés a également permis de montrer le rôle et les attributions des communautés. Les forgerons ont présenté à l’assistance leur rôle de médiateur dans les conflits et ont invité les jeunes à promouvoir les mécanismes endogènes de prévention et gestion des conflits.

L’aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire a exacerbé les tensions entre les communautés et ces différentes initiatives contribuent à favoriser le brassage et réduire les fractures sociales.

Agence d’information du Burkina ASO/hb/yo