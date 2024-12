BURKINA-KOSSI-DON-DRONE

Kossi : La coordination provinciale des associations de la veille citoyenne offre un drone aux FDS

Nouna, (AIB)-La coordination provinciale des associations de la veille citoyenne, ont offert, le samedi 28 décembre 2024, un drone d’une valeur de 9 600 000 F CFA et des vivres aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). C’était sous la présidence du haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé.

L’initiative a été bien accueillie par les autorités coutumières et traditionnelles.

Une contribution volontaire de 2 000 F CFA a été demandée par concession dans la commune de Nouna.

Les villages de la commune ont contribué à hauteur de 200 000 F CFA et les ressortissants de Nouna résidents à Dédougou avec 350 000 FCFA.

Le cumul des contributions s’élève à 10 594 630 F CFA.

« La remise du drone a été possible grâce à la résilience de la population, ce qui démontre que le train de la révolution est en marche dans la Kossi », a indiqué le président du comité d’organisation, Adama Cissé.

Pour lui, l’achat du drone et sa remise n’a pas été un fleuve tranquille, malgré les tempêtes.

Le coordonnateur provincial des associations de la veille citoyenne, Adama Dao, a précisé que la coordination a réussi à mobiliser la population autour de la vision du président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré.

Le haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a salué l’initiative et a appelé les filles et fils de la Kossi, à l’union et à la cohésion car a-t-il conclu, « C’est ensemble que l’on gagnera les batailles ».

Le président de la délégation spéciale de Nouna, Souleymane Tiono, a remis des vivres aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le coordonnateur provincial des associations de la veille citoyenne, Adama Dao, a remis le drone au haut-commissaire qui a ensuite remis l’appareil aux FDS.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo