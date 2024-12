BURKINA-TUY-COHÉSION-SENSIBILISATION

Tuy : Du théâtre forum pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble

Houndé, (AIB) – La direction provinciale de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale du Tuy a animé, le dimanche 8 décembre 2024, un théâtre forum dans un village de la commune de Koumbia. L’objectif était de renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans la localité.

Promouvoir une culture de la paix, gage d’un renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Tel est l’objectif poursuivi par la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Tuy, qui s’est engagée à sensibiliser les populations des localités accueillant des Personnes déplacées internes (PDI) dans la province, à travers des théâtres fora.

C’est dans ce cadre qu’elle a animé, le dimanche 8 décembre 2024, un théâtre forum dans un village de la commune de Koumbia pour sensibiliser les populations sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

La rencontre a regroupé diverses composantes de la population à la place publique du village.

Les sketches présentés ont abordé plusieurs thématiques, notamment les conflits communautaires, les questions religieuses, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits entre agriculteurs et orpailleurs, ainsi que les conflits liés à la construction d’infrastructures dans le village.

À travers ces représentations théâtrales, les populations ont été sensibilisées aux valeurs de paix et de vivre-ensemble, au respect des différences culturelles, religieuses et ethniques, à la gestion pacifique des conflits, ainsi qu’à la lutte contre la stigmatisation et la marginalisation des communautés.

Les échanges qui ont suivi les sketches ont permis aux populations d’exprimer leurs préoccupations relatives à la cohésion sociale dans leur localité. Par ailleurs, les participants se sont engagés à promouvoir la solidarité dans leurs pratiques quotidiennes et l’entraide entre communautés.

L’agent de la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Tuy, Yacou Michaël Ido, a salué la forte mobilisation des populations qui, d’après lui, témoigne de leur intérêt pour l’activité. Il a félicité les participants qui, à cœur ouvert, se sont exprimés sur les sujets abordés. M. Ido a exhorté les populations à l’union et à l’adoption des bonnes pratiques.

Signalons que les communes de Boni, Béréba, Founzan et Békuy, dans la province du Tuy, ont également été concernées par ces activités de sensibilisation, menées à travers le théâtre forum. La mise en œuvre de ces activités a été rendue possible grâce à l’appui financier du projet OKDB (Ouagadougou-Koudougou-Dédougou-Bobo-Dioulasso) du Tuy.

Agence d’Information du Burkina

