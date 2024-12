Le nouveau Haut-commissaire du Bam s’engage à trouver des solutions aux préocupations existentielles des populations

Kongoussi, 5 déc. 2024(AIB)- L’administrateur civil Karim Ouédraogo installé hier mercredi au poste de Haut-commissaire du Bam, a placé sa mission, sous le signe du dialogue, de la communication permanente, de la concertation et de la recherche de solutions aux préocupations existentielles des populations .

L’administrateur civil Karim Ouédraogo a été officiellement installé haut-commissaire de la province du Bam ce mercredi 4 décembre par la secrétaire générale de la région du Centre-Nord Adenyo/Sermé Bernadette en remplacement de Adama Jean Yves Béré, promus secrétaire général de la région du Centre-Ouest.

Nommé en conseil des ministres le 20 novembre 2024, Karim Ouédraogo, précédemment secrétaire général de la province du Bam a pris fonction après 2 ans passée à son poste, en présence des corps constitués de la province.

Le porte parole des chefs coutumiers du Bam , le Zitenga Naaba Tigré a félicité le nouveau haut-commissaire pour sa nomination tout en exhortant l’ensemble des forces vives de la province du Bam à l’accompagner parce que sa nomination est une “bénédiction “ pour le Bam pour avoir déjà été imprégné des grands dossiers du Bam en sa qualité de secrétaire général sortant de la province.

Après l’avoir installé dans ses fonctions, la secrétaire générale de la région Adenyo/Sermé Bernadette a, au nom du gouverneur du Centre-Nord félicité monsieur Ouédraogo pour sa nomination.

Elle lui a rassuré de son entière diqponibilté de même que celle du gouverneur à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission. Mme la secrétaire générale de la région a aussi invité la population du Bam à accompagner le haut-commissaire pour réussir sa mission.

Dans son allocution, Karim Ouédraogo a remercié sa hiérarchie pour la confiance placée en sa personne en lui confiant les rênes de la province du Bam. Il a aussi remercié le haut-commissaire sortant Adama Jean Yves Béré pour la franche collaboration qui a existé entre eux durant les ans passés ensemble.

Il s’est engagé à préserver les acquis engrangés. « Je prends cette reconnaissance et cette promotion des plus hautes autorités avec humilité, mesure et responsabilité […] je m’engae a préserver les acquis engrangés durant les deux ans passés avec monsieur le haut-commissaire » a -t-il indiqué..

Monsieur Ouédraogo a terminé son propos en précisant qu’il place sa mission sous le signe du dialogue, de la communication permanente, de la concertation et de la recherche de solutions aux préocupations existentielles des populations .

Agence d’information du Burkina

AR/ata