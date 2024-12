Burkina-Sissili-Recensement-Entreprises

Sissili/Recensement des entreprises : Le gouverneur de la région du Centre- Ouest échange avec les forces vives

Léo, 4 déc. 2024(AIB)- Le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Boubacar Nouhoun Traoré a effectué le mercredi 4 décembre 2024 à Léo, une sortie d’échanges avec les forces vives de la province de la Sissili dans le cadre du recensement général des entreprises dans la région.

Le gouverneur de la région du Centre- Ouest, Boubacar Nouhoun Traoré, à la tête d’une délégation composée du directeur régional de l’Economie et de la planification du centre-ouest, Salifou Sawadogo et du représentant consulaire de la Chambre de commerce et de l’industrie, Mahama Sawadogo a échangé le mercredi 4 décembre 2024 à Léo avec les forces de la province de la Sissili.

Cette rencontre d’échanges avec les forces vives dans la région s’inscrit dans le cadre du recensement général des entreprises de la région du Centre-Ouest.

Le haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a invité l’ensemble des participants a prêté une oreille attentive aux différents exposés.

Le gouverneur de la région du centre- ouest, Boubacar Nouhoun Traoré s’est réjoui de l’accueil chaleureux dont il a bénéficié avec ses collaborateurs depuis son arrivée dans la ville de Léo.

L’autorité régionale a ensuite expliqué aux participants que le Recensement général des entreprises (RGE) permettra à l’État d’avoir des données importantes, en matière de prises de décisions.

« L’économie est le socle de tout développement et gouverner, c’est prévoir », a dit Boubacar Nouhoun Traoré.

Il a de ce fait, indiqué que ce recensement concernera les entreprises formelles et non formelles.

« Il permettra aux décideurs de notre pays, d’avoir une base de données accessible au monde entier a-t- il précisé.

Et d’ajouter que « Le RGE, une première au Burkina a pour objectif de connaître le nombre des entreprises formelles et non formelles et le profil des femmes qui dirigent des unités économiques » a relevé le gouverneur.

Il a souligné que tous les segments des activités seront visités par les agents recenseurs durant l’opération.

Le haut-commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia, le directeur régional de l’économie et de la planification du Centre- Ouest, Salifou Sawadogo et le représentant consulaire, Mahama Sawadogo ont joint leurs voix à celle de l’autorité régionale pour rassurer les uns et les autres que l’opération n’est pas une chasse aux sorcières, ni pour les impôts mais juste un dénombrement.

Et au gouverneur de les inviter à s’inscrire sans crainte, car selon lui, le secteur formel apporte une plus-value par rapport à celui de l’informel.

Cette rencontre a permis de sensibiliser les forces vives de la Sissili et de susciter leur adhésion pour la réussite totale du recensement dans l’intérêt de tous.

De ces échanges, toutes les préoccupations posées par les participants ont trouvé des réponses satisfaisantes de la part du gouverneur et sa délégation.

Boubacar Nouhoun Traoré a également demandé aux participants d’être des relais auprès de ceux qui n’ont pas pu effectuer le déplacement pour la circonstance et de sensibiliser ceux qui sont toujours réticents.

Il a invité les participants à la résilience, car toute entreprise est sujette à des difficultés et des risques et par conséquent ils ne doivent pas baisser les bras.

Le gouverneur du Centre-Ouest a aussi souhaité le retour de la paix au Burkina Faso et que l’année 2025 soit meilleure pour tous.

Agence d’information du Burkina

