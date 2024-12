Centre-Nord/Plan régional de développement : Plus de 61 milliards attendus pour réaliser son référentiel

Kaya, (AIB)-La Délégation spéciale régionale du Centre-Nord, réunie en session extraordinaire le 3 décembre 2024, a adopté son Plan régional de développement (PRD) pour la période 2023-2027.

C’est à l’unanimité des 23 voix exprimées que le Plan régional de développement (PRD) 2023-2027 de la région du Centre-Nord a été adopté le mardi 3 décembre 2024 par la délégation spéciale régionale, sous la présidence du colonel-major Z. Blaise Ouédraogo.

Selon le président de la délégation, l’adoption de ce document constitue une étape importante pour la collectivité territoriale, car elle dispose désormais d’un document d’orientation qui prend le relais de celui couvrant la période 2018-2022.

D’un coût global de 61 466 421 527 F CFA, le PRD 2023-2027, fruit d’un diagnostic participatif et inclusif, a permis d’identifier les grands défis à relever et de proposer des actions prioritaires. Il s’articule autour de quatre piliers majeurs : la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité territoriale ; la réponse à la crise humanitaire ; la refondation de l’État et l’amélioration de la gouvernance ; et enfin, la promotion de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale.

Elaboré dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire, le nouveau référentiel vise à jeter les bases d’un développement socio-économique durable pour la région.

Il cible notamment l’amélioration de la production agro-sylvo-pastorale, la promotion des secteurs de soutien à la production, l’accès aux services sociaux de base, le renforcement de la gouvernance locale, la participation citoyenne et la consolidation du vivre-ensemble.

Grâce à l’accompagnement technique du PNUD, de l’UNICEF et du GGGI (Global Green Growth Institute), ce plan répond aux principes du triple nexus humanitaire-développement-paix et à ceux de la durabilité.

Il ambitionne de contribuer à la vision suivante : « Faire du Centre-Nord une région résiliente, dont la population est promotrice de ses valeurs culturelles et accroît durablement sa contribution à la cohésion sociale et à la paix, pour sa stabilisation et son relèvement socio-économique à l’horizon 2030. »

Pour Moussa Sawadogo, directeur régional de l’économie et de la planification du Centre-Nord et président de l’équipe de rédaction, le PRD 2023-2027 se veut également une contribution de la collectivité territoriale à la stabilisation du pays et au relèvement des communautés.

Les actions prioritaires s’inscrivent dans les piliers, axes et objectifs des politiques nationales, notamment le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) de la transition.

Pour sa mise en œuvre, Moussa Sawadogo appelle l’ensemble des acteurs du développement de la région à se mobiliser pour atteindre les résultats escomptés.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata