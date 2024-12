Burkina-Medias

Le ministre de la Communication salue le travail remarquable des correspondants AIB

Ouagadougou, 19 décembre 2024 (AIB) – Le ministre de la Communication, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, a salué le travail remarquable accompli par les correspondants qui relaient à la minute près, tout ce qui se passe à l’intérieur du pays.

Réunis à Ouagadougou pour une session de formation, les correspondants de l’AIB ont eu reçu la visite du ministre de la Communication.

Dans son message à leur intention, le ministre a reconnu leur mérite et leur dévouement.

« Nous saluons le travail formidable que vous faites, car, à la minute près, nous disposons d’un aperçu global de tout ce qui se passe à l’intérieur du pays », a-t-il déclaré.

« Ceci est tout à votre honneur, et je tiens à le souligner, non seulement en mon nom en tant que ministre de la Communication, mais également au nom du chef du gouvernement et du chef de l’État », a précisé Gilbert Ouédraogo.

Le ministre a rappelé qu’à l’occasion du 60e anniversaire de l’Agence d’Information du Burkina, le chef de l’État, par l’intermédiaire de son directeur de cabinet, avait adressé une lettre de félicitations au personnel.

« Cela montre que les autorités sont conscientes de l’importance du travail accompli par l’AIB », a-t-il ajouté.

Agence d’Information du Burkina

SZ/ata