Burkina: « L’AIB est une pierre précieuse », Ministre

Ouagadougou, 19 décembre 2024 (AIB)-Le ministre de la Communication Gilbert Ouédraogo a affirmé jeudi, que l’AIB est une pierre précieuse auparavant enfouie qu’on vient de restaurer, une allusion au dynamisme actuel de l’agence après des décennies de léthargie.

Le ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, a félicité et encouragé, vendredi 19 décembre 2024, les correspondants de l’Agence d’Information du Burkina (AIB), réunis en session de formation à Ouagadougou.

M. Ouédraogo a salué les efforts des correspondants de l’AIB pour leur travail quotidien, visant à servir aux populations une information vraie et fiable. « Vous faites un travail formidable », a-t-il déclaré.

Le ministre a comparé l’AIB à une pierre précieuse : « L’AIB est comme une pierre précieuse que l’on enfouit quelque part dans un coin de la maison pendant les années de grâce. Et quand les années de vaches maigres arrivent, on fouille dans tous les recoins et, heureusement, on retrouve cette pierre précieuse. On la restaure, et elle retrouve toute sa valeur », a-t-il expliqué.

Pour lui, l’AIB joue un rôle essentiel en offrant une information vérifiée et crédible aux populations.

« Je connais l’importance du travail que vous accomplissez », a-t-il souligné.

Cependant, il s’est réjoui de l’évolution de l’agence dans le contexte actuel, notamment grâce à la vision du chef de l’État : « L’AIB a été érigée en établissement public de l’État », a-t-il affirmé.

M. Ouédraogo a également réitéré son engagement à accompagner les correspondants dans l’accomplissement de leur mission.

« Nous avons fait l’objet de campagnes de désintoxication. Pour contrer ces situations, nous avons besoin d’organes crédibles », a-t-il souligné, tout en exhortant les correspondants à faire de l’AIB « le véritable grossiste de l’information au Burkina Faso ».

Il a ajouté : « Vous êtes l’organe de presse le plus décentralisé du pays (…) et l’information est la clé de toute chose. »

Du 16 au 21 décembre 2024, 38 correspondants de l’Agence d’Information du Burkina participent à une session de formation sur l’écriture journalistique, les techniques rédactionnelles et le traitement de l’information, rappelle-t-on.

