BURKINA GNAGNA – SOUTIEN À LA TRANSITION – MEETING

Bogandé: la population renouvelle sa confiance à la Transition

Ouagadougou, 19 décembre 2024 (AIB) – Les populations de la commune de Bogandé, dans la province de la Gnagna, région de l’Est, ont organisé, jeudi 19 décembre 2024, une marche-meeting en soutien aux autorités nationales, a-t-on appris de sources locales.

Au cours de cette manifestation, les populations ont réaffirmé leur soutien au Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement, aux forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Au nom de la population, nous exprimons notre infinie reconnaissance pour le déploiement du BIR 19 et les opérations déjà menées », a déclaré le porte-parole Olivier Mano.

Face à la situation sécuritaire précaire et à la pression exercée par les groupes armés terroristes dans la région, les manifestants ont adressé plusieurs doléances aux autorités. Ils ont demandé le recrutement massif de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans tous les villages et la réinstallation des villages déguerpis avant le mois de mars 2025. Ils ont également insisté sur le déploiement urgent d’unités de forces sécuritaires dans les communes de Thion, Manni et Liptougou, tout en réclamant l’ouverture et la sécurisation de la route nationale 18.

Par ailleurs, les manifestants ont exprimé leur souhait d’une collaboration franche avec le 19e Bataillon d’intervention rapide et ont exigé le retour sans délai du haut-commissaire dans la Gnagna.

En recevant la déclaration des manifestants, le directeur provincial en charge de la jeunesse, Abdoulaye Sanogo, représentant le haut-commissaire, a salué leur mobilisation et promis de transmettre leurs doléances à qui de droit pour un suivi approprié.

Agence d’Information du Burkina